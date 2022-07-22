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Оккупанты думают о понтонной переправе вместо Антоновского моста в Херсоне – облсовет

"Украинская правда"Пятница, 22 июля 2022, 12:09
Поврежденный Антоновский мост. Скриншот с видео

Захватчики планируют построить понтонную переправу вблизи Херсона после ударов ВСУ по стратегически важному Антоновскому мосту.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram

Прямой язык Соболевского: "Оккупанты прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона, для чего провели обследование нескольких участков Днепра. С проектной документацией на Антоновский мост, которую они только сейчас начали искать по московским архивам, пока не складывается, а без нее подготовить план восстановления работ быстро не получится, и результат будет так себе".

Детали: По его словам, россияне на оккупированных территориях Украины начинают "чувствовать, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады".

Предыстория:

  • 19 июля в оккупированном Херсоне нанесли удары по Антоновскому мосту.
  • В тот же день стало известно, что Антоновский мост в Херсоне был поврежден, но пригоден к эксплуатации.
  • Российские медиа сообщили, что ВСУ второй раз за два дня ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, после чего оккупанты заявили, что его нужно закрыть.

Темы: Херсоноккупациявойнадороги
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