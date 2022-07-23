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Розвідники почали збирати інформацію про окупантів Енергодара

Роман ПетренкоСубота, 23 липня 2022, 21:52
фото гур

Головне управління розвідки звернулося до мешканців міста Енергодар та прилеглих територій, щоб ті допомогли виявляти окупантів та зрадників.

Джерело: ГУР

Деталі: Розвідники просять мешканців Енергодара та прилеглих територій повідомляти:

  • точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажано з координатами),
  • місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажано з координатами),
  • місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
  • точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз),
  • осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Нагадаємо:

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликає та вчить містян виявляти зрадників та прихильників росіян, обіцяючи за це гроші.

Раніше так само голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім пообіцяв винагороду 100 доларів за інформацію, яка допоможе ловити коригувальників російського вогню у Миколаївській області.

Теми: розвідкаЕнергодарколабораціявійна
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