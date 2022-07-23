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Разведчики начали собирать информацию об оккупантах Энергодара

Роман ПетренкоСуббота, 23 июля 2022, 21:52
Разведчики начали собирать информацию об оккупантах Энергодара
фото гур

Главное управление разведки обратилось к жителям города Энергодар и близлежащих территорий, чтобы те помогли выявлять оккупантов и предателей.

Источник: ГУР

Детали: Разведчики просят жителей Энергодара и близлежащих территорий сообщать:

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  • точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно с координатами),
  • места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно с координатами),
  • места расположения и маршруты передвижения военной техники,
  • точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 и должности, занимаемые сейчас),
  • лиц, которые сочувствуют оккупантам и других сторонников оккупационных властей.

Напомним:

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призывает и учит горожан обнаруживать предателей и сторонников россиян, обещая за это деньги.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал вознаграждение 100 долларов за информацию, которая поможет ловить корректировщиков российского огня в Николаевской области.

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Темы: разведкаЭнергодарколлаборационизмвойна
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