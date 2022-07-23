Разведчики начали собирать информацию об оккупантах Энергодара
Суббота, 23 июля 2022, 21:52
Главное управление разведки обратилось к жителям города Энергодар и близлежащих территорий, чтобы те помогли выявлять оккупантов и предателей.
Источник: ГУР
Детали: Разведчики просят жителей Энергодара и близлежащих территорий сообщать:
- точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно с координатами),
- места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно с координатами),
- места расположения и маршруты передвижения военной техники,
- точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 и должности, занимаемые сейчас),
- лиц, которые сочувствуют оккупантам и других сторонников оккупационных властей.
Напомним:
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