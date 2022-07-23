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Зеленський розпорядився провести конкурс до ВРП - указ

Катерина ТищенкоСубота, 23 липня 2022, 22:32
Зеленський розпорядився провести конкурс до ВРП - указ

Президент Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя і розпорядився провести конкурс.

Джерело: указ президента від 23 липня

Деталі: Своїм указом Зеленський затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення президентом призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.

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Він також постановив утворити конкурсну комісію з добору кандидатів у ВРП та затвердити її персональний склад.

Конкурсній комісії він доручив забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів.

До складу конкурсної комісії увійшли:

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  • Сергій Гринчак – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Тарас Дідич – професор кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Борис Кофман – професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля;
  • Сергій Очеретний – суддя апеляційного суду Харківської області у відставці;
  • Захар Тропін – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Що передувало: 22 лютого 10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням, в результаті чого ВРП втратила кворум і припинила свої повноваження.

Причиною такого кроку у ВРП назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала оцінювати одночасно всіх членів ВРП, крім голови Верховного суду.

27 травня Етична рада відновила проведення співбесід до Вищої ради правосуддя, розпочатих в лютому. 

Теми: ВРПЗеленський
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