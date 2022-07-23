Зеленский распорядился провести конкурс в ВСП – указ
Президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.
Источник: указ президента от 23 июля
Детали: Своим указом Зеленский утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения на должность члена Высшего совета правосудия.
Он также постановил создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов в ВСП и утвердить ее персональный состав.
Конкурсной комиссии он поручил обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов.
В состав конкурсной комиссии вошли:
- Сергей Гринчак – доцент кафедры уголовного права №1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Тарас Дидич – профессор кафедры теории и истории права и государства Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Борис Кофман – профессор кафедры права, политологии и международных отношений Университета имени Альфреда Нобеля;
- Сергей Очеретный – судья апелляционного суда Харьковской области в отставке;
- Захар Тропин – доцент кафедры международного права Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Что предшествовало: 22 февраля 10 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в результате чего ВСП утратил кворум и прекратил свои полномочия.
Причиной такого шага в ВСП назвали действия Этического совета, который с 8 февраля начал оценивать одновременно всех членов ВСП, кроме председателя Верховного суда.
27 мая Этический совет возобновил проведение собеседований в Высший совет правосудия, начатых в феврале.