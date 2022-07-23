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Зеленский распорядился провести конкурс в ВСП – указ

Катерина ТищенкоСуббота, 23 июля 2022, 22:32
Зеленский распорядился провести конкурс в ВСП – указ

Президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.

Источник: указ президента от 23 июля

Детали: Своим указом Зеленский утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения на должность члена Высшего совета правосудия.

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Он также постановил создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов в ВСП и утвердить ее персональный состав.

Конкурсной комиссии он поручил обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов.

В состав конкурсной комиссии вошли:

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  • Сергей Гринчак – доцент кафедры уголовного права №1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
  • Тарас Дидич – профессор кафедры теории и истории права и государства Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
  • Борис Кофман – профессор кафедры права, политологии и международных отношений Университета имени Альфреда Нобеля;
  • Сергей Очеретный – судья апелляционного суда Харьковской области в отставке;
  • Захар Тропин – доцент кафедры международного права Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Что предшествовало: 22 февраля 10 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в результате чего ВСП утратил кворум и прекратил свои полномочия.

Причиной такого шага в ВСП назвали действия Этического совета, который с 8 февраля начал оценивать одновременно всех членов ВСП, кроме председателя Верховного суда.

27 мая Этический совет возобновил проведение собеседований в Высший совет правосудия, начатых в феврале.

Темы: ВСПЗеленский
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