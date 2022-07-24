Росіяни обстрілюють житлові квартали Донеччини і Миколаїв – зведення ОВА

Миколаїв зазнав ворожих обстрілів ввечері 23 липня й вранці 24 липня, російські військові обстрілюють міста Донецької області, жителі Херсонської області повідомляють про вибухи й обстріли.

Джерело: обласні адміністрації про ситуацію в регіонах станом на 08:00 неділі 24 липня

Деталі: Миколаївщина: у суботу ввечері ворог обстріляв житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва. За інформацією Оперативного командування "Південь", по обласному центру було випущено чотири крилатих ракети типу "Калібр", внаслідок чого пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, гараж. Відомо про п‘ятьох поранених, серед них – підліток.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що близько 04:00 ранку в неділю Миколаїв знову зазнав обстрілів. Попередньо відомо про влучання у складське приміщення. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Херсонщина: стабільно напружено. Місцеві жителі практично всіх районі області повідомляють про числені обстріли та вибухи.

Критична ситуація у населених пунктах Високопільської, Бериславської, Калинівської, Великоолександрівської, Нововоронцовської та Каховської ТГ.

Від обстрілів на території цих та прилеглих громад горять поля та ліси, а у окупованих селах знищуюються вцілілі будинки та соцінфраструтктура.

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Дніпропетровщина: напередодні увечері увечері ворог обстріляв Криворізький район. Ударив зі ствольної артилерії по одному з сіл Зеленодольськоі громади. Без жертв на руйнувань.

Вночі в області – одна повітряна тривога. Станом на ранок – спокійно.

Харківщина: зранку в Красноградському районі с. Залінійне через обстріли окупантів горіла прибудова до житлового будинку Постраждалих немає.

По області ворог протягом доби наносив удари по Харківському, Богогодухівському, Чугуївському, Лозівському, Ізюмському районах. Пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, відкриті території.

За добу по області – одна людина постраждала (Лозівський район).

Голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов також повідомив, що штаб оборони Харкова за ніч не зафіксував обстрілів росіян по місту, а під м. Балаклія через обстріли горіло міське сміттєзвалище.

Донеччина: за добу під обстрілами м. Торецьк (житловий сектор); м. Авдіївка (промисловий, житловий сектор, гаражний кооператив); с.Кам’янка (житловий сектор); с.Веселе (житловий сектор); смт Гостре (житловий сектор).

На ранок: обстріли старої частини Авдіївки, околиць Курахового, Красногорівки та Мар'їнки.

У Костянтинівці в результаті нічного обстрілу зруйнована школа, у Новодмитрівці — дитячий садок.

За добу по області – 2 загиблих і 2 поранених.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко також повідомив, що в неділю зранку росіяни зруйнували дві школи у Костянтинівці і Бахмуті, а в Новодмитрівці – дитсадок.

Близько 5-ї ранку російська ракета ударила по околицях Курахівської громади – зруйнувала приватний будинок.

Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки – пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти.

Луганщина: 23 липня у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.

Поблизу Лисичанська українські артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено.

Окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення.

Уночі завдали чотири ракетні та один авіаудар.

Вони посилили тиск в районі Верхньокам’янського, однак вогнем у відповідь ЗСУ змусили їх відійти та недорахуватись особового складу.

По інших населених пунктах росіяни вели неприцільні, але чисельні артилерійські і мінометні обстріли.