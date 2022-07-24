Россияне обстреливают жилые кварталы Донецкой области и Николаев – сводка ОВА

Николаев подвергся вражеским обстрелам вечером 23 июля и утром 24 июля, российские военные обстреливают города Донецкой области, жители Херсонской области сообщают о взрывах и обстрелах.

Источник: областные администрации о ситуации в регионах по состоянию на 08:00 воскресенья 24 июля

Детали: Николаевская область: в субботу вечером враг обстрелял жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. По информации Оперативного командования "Юг", по областному центру было выпущено четыре крылатых ракеты типа "Калибр", в результате чего повреждены многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, гараж. Известно о пяти раненых, среди них – подросток.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что около 04:00 утра в воскресенье Николаев снова подвергся обстрелам. Предварительно известно о попадании в складское помещение. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Херсонская область: стабильно напряженно. Местные жители практически во всех районах области сообщают о многочисленных обстрелах и взрывах.

Критическая ситуация в населенных пунктах Высокопольской, Бериславской, Калиновской, Великоалександровской, Нововоронцовской и Каховской ТО.

От обстрелов на территории этих и близлежащих общин горят поля и леса, а в оккупированных селах уничтожаются уцелевшие дома и социнфраструтктура.

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Днепропетровщина: накануне вечером враг обстрелял Криворожский район. Ударил из ствольной артиллерии по одному из сел Зеленодольской общины. Без жертв к разрушениям.

Ночью в области – одна воздушная тревога. По состоянию на утро – спокойно.

Харьковская область: с утра в Красноградском районе с. Залинейное из-за обстрелов оккупантов горела пристройка к жилому дому. Пострадавших нет.

По области враг в течение суток наносил удары по Харьковскому, Богогодуховскому, Чугуевскому, Лозовскому, Изюмскому районам. Повреждены дома, горели хозяйственные постройки, открытые территории.

За сутки по области один человек пострадал (Лозовский район).

Глава Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов также сообщил, что штаб обороны Харькова за ночь не зафиксировал обстрелов россиян по городу, а под г. Балаклея из-за обстрелов горела городская свалка.

Донецкая область: за сутки под обстрелами г. Торецк (жилой сектор); г. Авдеевка (промышленный, жилой сектор, гаражный кооператив); с.Каменка (жилой сектор); с.Веселое (жилой сектор); пгт Острое (жилой сектор).

На утро: обстрелы старой части Авдеевки, окрестностей Курахово, Красногоровки и Марьинки.

В Константиновке в результате ночных обстрелов разрушена школа, в Нововодмитровке – детский сад.

За сутки по области – 2 погибших и 2 раненых.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко также сообщил, что в воскресенье утром россияне разрушили две школы в Константиновке и Бахмуте, а в Новодмитровке – детсад.

Около 5 утра российская ракета ударила по окрестностям Кураховской общины – разрушила частный дом.

Не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки – повреждены частные дома и хозяйственные объекты.

Луганская область: 23 июля в Кадиевке разрушениям подверглись помещения, где находились российские военные. Потери уточняются.

Вблизи Лисичанска украинские артиллеристы накрыли огнем российских оккупантов, только что прибывших на ротацию. Уничтожены не менее 12 спецназовцев врага. Многие россияне ранены.

Оккупанты продолжают применять штурмовую и армейскую авиацию, продолжают ракетный и артиллерийский террор мирного населения.

Ночью нанесли четыре ракетных и один авиаудар.

Они усилили давление в районе Верхнекаменского, однако ответным огнем ВСУ заставили их отойти и недосчитаться личного состава.

По другим населенным пунктам россияне вели неприцельные, но многочисленные артиллерийские и минометные обстрелы.