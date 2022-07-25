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Окупанти примусили комунальників ремонтувати Антонівський міст – Херсонська ОДА

Понеділок, 25 липня 2022, 17:31
Пошкоджений Антонівський міст, скріншот з відео

Росіяни на Херсонщині намагаються полагодити пошкоджений Антонівський міст, однак спеціалісти дорожньої сфери відмовилися ремонтувати його, тому окупанти примусили комунальників. 

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація в Facebook 

Дослівно: "Окупанти намагаються залатати Антонівський та міст біля Каховської ГЕС, що були пошкоджені точними ударами ЗСУ. Ремонтувати мости спеціалісти дорожньої сфери відмовилися, тому окупанти примусили це робити звичайних працівників КП (комунальних підприємств - ред.)". 

Деталі: За інформацією обласної адміністрації, у Херсоні окупанти також влаштували полювання на тих, хто малює патріотичні графіті та поширює проукраїнські листівки. 

Крім того, на окупованих територіях Херсонщини росіяни посилили перевірки, зупиняють людей на вулицях та проводять "обшуки" в домівках. 

Передісторія: 

  • Зранку 19 липня стало відомо, що в окупованому Херсоні ракета упала в районі Антонівського мосту
  • Стратегічно важливий міст був пошкоджений, але залишився придатним до експлуатації.
  • 20 липня російські медіа повідомили, що ЗСУ вдруге за два дні вдарили по Антонівському мосту у Херсоні, після чого окупанти заявили, що його потрібно закрити.
  • 22 липня стало відомо, що загарбники планують побудувати понтонну переправу поблизу Херсона після ударів ЗСУ по Антонівському мосту.

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Теми: Херсонська областьХерсондороги
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