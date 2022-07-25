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Оккупанты заставили коммунальщиков ремонтировать Антоновский мост – Херсонская ОГА

Понедельник, 25 июля 2022, 17:31
Поврежденный Антоновский мост, скриншот с видео

Россияне в Херсонской области пытаются починить поврежденный Антоновский мост, однако специалисты дорожной сферы отказались ремонтировать его, поэтому оккупанты заставили коммунальщиков.

Источник: Херсонская областная государственная администрация в Facebook

Дословно: "Оккупанты пытаются залатать Антоновский и мост возле Каховской ГЭС, которые были повреждены точными ударами ВСУ. Ремонтировать мосты специалисты дорожной сферы отказались, поэтому оккупанты заставили это делать обычных работников КП (коммунальных предприятий - ред.)".

Детали: По информации областной администрации, в Херсоне оккупанты также устроили охоту на тех, кто рисует патриотические граффити и распространяет проукраинские листовки.

Кроме того, на оккупированных территориях Херсонщины россияне ужесточили проверки, останавливают людей на улицах и проводят обыски в домах.

Предыстория:

  • Утром 19 июля стало известно, что в оккупированном Херсоне ракета упала в районе Антоновского моста.
  • Стратегически важный мост был поврежден, но остался пригоден к эксплуатации.
  • 20 июля российские медиа сообщили, что ВСУ второй раз за два дня ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, после чего оккупанты заявили, что его нужно закрыть.
  • 22 июля стало известно, что захватчики планируют построить понтонную переправу вблизи Херсона после ударов ВСУ по Антоновскому мосту.

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Темы: Херсонская областьХерсондороги
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