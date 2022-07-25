Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты заставили коммунальщиков ремонтировать Антоновский мост – Херсонская ОГА

Понедельник, 25 июля 2022, 17:31
Оккупанты заставили коммунальщиков ремонтировать Антоновский мост – Херсонская ОГА
Поврежденный Антоновский мост, скриншот с видео

Россияне в Херсонской области пытаются починить поврежденный Антоновский мост, однако специалисты дорожной сферы отказались ремонтировать его, поэтому оккупанты заставили коммунальщиков.

Источник: Херсонская областная государственная администрация в Facebook

Дословно: "Оккупанты пытаются залатать Антоновский и мост возле Каховской ГЭС, которые были повреждены точными ударами ВСУ. Ремонтировать мосты специалисты дорожной сферы отказались, поэтому оккупанты заставили это делать обычных работников КП (коммунальных предприятий - ред.)".

Реклама:

Детали: По информации областной администрации, в Херсоне оккупанты также устроили охоту на тех, кто рисует патриотические граффити и распространяет проукраинские листовки.

Кроме того, на оккупированных территориях Херсонщины россияне ужесточили проверки, останавливают людей на улицах и проводят обыски в домах.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 19 июля стало известно, что в оккупированном Херсоне ракета упала в районе Антоновского моста.
  • Стратегически важный мост был поврежден, но остался пригоден к эксплуатации.
  • 20 июля российские медиа сообщили, что ВСУ второй раз за два дня ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, после чего оккупанты заявили, что его нужно закрыть.
  • 22 июля стало известно, что захватчики планируют построить понтонную переправу вблизи Херсона после ударов ВСУ по Антоновскому мосту.

Темы: Херсонская областьХерсондороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области россияне разрушили детсад
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: