Оккупанты заставили коммунальщиков ремонтировать Антоновский мост – Херсонская ОГА

Россияне в Херсонской области пытаются починить поврежденный Антоновский мост, однако специалисты дорожной сферы отказались ремонтировать его, поэтому оккупанты заставили коммунальщиков.

Источник: Херсонская областная государственная администрация в Facebook

Дословно: "Оккупанты пытаются залатать Антоновский и мост возле Каховской ГЭС, которые были повреждены точными ударами ВСУ. Ремонтировать мосты специалисты дорожной сферы отказались, поэтому оккупанты заставили это делать обычных работников КП (коммунальных предприятий - ред.)".

Детали: По информации областной администрации, в Херсоне оккупанты также устроили охоту на тех, кто рисует патриотические граффити и распространяет проукраинские листовки.

Кроме того, на оккупированных территориях Херсонщины россияне ужесточили проверки, останавливают людей на улицах и проводят обыски в домах.

Предыстория:

Утром 19 июля стало известно, что в оккупированном Херсоне ракета упала в районе Антоновского моста.

Стратегически важный мост был поврежден, но остался пригоден к эксплуатации.

20 июля российские медиа сообщили, что ВСУ второй раз за два дня ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, после чего оккупанты заявили, что его нужно закрыть.

22 июля стало известно, что захватчики планируют построить понтонную переправу вблизи Херсона после ударов ВСУ по Антоновскому мосту.