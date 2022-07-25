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Українські десантники знищили ворожий штурмовик за 11 млн доларів

Понеділок, 25 липня 2022, 19:53
Українські десантники знищили ворожий штурмовик за 11 млн доларів
Су-25, Генштаб

Січеславська бригада десантно-штурмових військ ліквідувала ворожий Су-25 за 11 млн доларів. 

Джерело: Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Черговий ворожий Су-25 "Грач" відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади! Перемога буде за нами". 

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Довідка: Су-25 призначений для надання авіаційної підтримки, а також знищення об’єктів із заданими координатами. Один такий штурмовик коштує близько 11 млн доларів. 

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Теми: війнабезпілотники
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