Українські десантники знищили ворожий штурмовик за 11 млн доларів

Січеславська бригада десантно-штурмових військ ліквідувала ворожий Су-25 за 11 млн доларів.

Джерело: Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Черговий ворожий Су-25 "Грач" відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади! Перемога буде за нами".

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Довідка: Су-25 призначений для надання авіаційної підтримки, а також знищення об’єктів із заданими координатами. Один такий штурмовик коштує близько 11 млн доларів.

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