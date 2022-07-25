Українські десантники знищили ворожий штурмовик за 11 млн доларів

Січеславська бригада десантно-штурмових військ ліквідувала ворожий Су-25 за 11 млн доларів.

Джерело: Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Черговий ворожий Су-25 "Грач" відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади! Перемога буде за нами".

Довідка: Су-25 призначений для надання авіаційної підтримки, а також знищення об’єктів із заданими координатами. Один такий штурмовик коштує близько 11 млн доларів.

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Нагадаємо:

24 липня Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25.

25 липня бійці повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ збили російський гелікоптер.

У той самий день стало відомо, що у Волинській області засобами протиповітряної оборони збили два безпілотники, але уламки призвели до загибелі однієї людини і поранення ще двох.

Також нещодавно захисники України знищили п’ять безпілотників, за інформацією Генштабу.