Украинские десантники уничтожили вражеский штурмовик за 11 млн долларов
Понедельник, 25 июля 2022, 19:53
Сечеславская бригада десантно-штурмовых войск ликвидировала вражеский Су-25 за 11 млн долларов.
Источник: Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram
Дословно: "Очередной вражеский Су-25 "Грач" отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады! Победа будет за нами".
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Справка: Су-25 предназначен для оказания авиационной поддержки, а также уничтожения объектов с заданными координатами. Один такой штурмовик стоит около 11 млн долларов.
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Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 24 июля Сечеславские десантники сбили российский штурмовик Су-25.
- 25 июля бойцы воздушнодесантной Сечеславской бригады сбили российский вертолет.
- 25 июля стало известно, что в Волынской области средствами противовоздушной обороны сбили два беспилотника, но обломки привели к гибели одного человека и ранению еще двоих.
- Также недавно защитники Украины уничтожили пять беспилотников, по информации Генштаба.