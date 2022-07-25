Украинские десантники уничтожили вражеский штурмовик за 11 млн долларов

Сечеславская бригада десантно-штурмовых войск ликвидировала вражеский Су-25 за 11 млн долларов.

Источник: Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram

Дословно: "Очередной вражеский Су-25 "Грач" отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады! Победа будет за нами".

Справка: Су-25 предназначен для оказания авиационной поддержки, а также уничтожения объектов с заданными координатами. Один такой штурмовик стоит около 11 млн долларов.

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Напомним:

24 июля Сечеславские десантники сбили российский штурмовик Су-25

25 июля бойцы воздушнодесантной Сечеславской бригады сбили российский вертолет

25 июля стало известно, что в Волынской области средствами противовоздушной обороны сбили два беспилотника, но обломки привели к гибели одного человека и ранению еще двоих.

Также недавно защитники Украины уничтожили пять беспилотников, по информации Генштаба.