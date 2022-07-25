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Стало відомо, коли пройде другий саміт "Кримської платформи"

Катерина Тищенко, "Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 20:41
Саміт "Кримська платформа" 2021 року, СКРІНШОТ ТРАНСЛЯЦІЇ

Україна проведе черговий саміт "Кримська платформа" 23 серпня онлайн.

Джерело: перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар у коментарі Крим.Реалії, президент Володимир Зеленський на пресконференції, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Джеппар: "Президент України поставив чітке завдання перед Міністерством закордонних справ України організувати саміт. Ми його готуємо. Саміт буде проведено онлайн".

Більше деталей: Вона також повідомила, що докладнішу інформацію про саміт та інші заходи в рамках "Кримської платформи" МЗС озвучить пізніше.

Водночас саміт "Кримської платформи" анонсував і президент Володимир Зеленський.

Пряма мова Зеленського: "Я запросив (президента Гватемали) Алехандро Джамматтеі взяти участь у саміті "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі в цьому саміті", – сказав Зеленський на пресконференції.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 серпня 2021 року в Києві відбувся установчий саміт Кримської платформи – першого переговорного майданчика України з деокупації Криму.
  • У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму. Цей документ підтвердив, що півострів є українським, а дії РФ у Криму від 2014 року є агресією та окупацією.
  • Також держави-учасниці саміту домовилися створити "Міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації".

Читайте також: Шлях до деокупації: текст рішення, яке ухвалив саміт Кримської платформи

Теми: Кримська платформа
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