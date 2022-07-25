Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно, когда пройдет второй саммит "Крымской платформы"

Катерина Тищенко, "Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 20:41
Саммит "Крымская платформа" 2021 года, СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ

Украина проведет очередной саммит "Крымская платформа" 23 августа онлайн.

Источник: первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в комментарии Крым.Реалии, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, пишет "Европейская правда"

Прямая речь Джеппар: "Президент Украины поставил четкую задачу перед Министерством иностранных дел Украины организовать саммит. Мы его готовим. Саммит будет проведен онлайн".

Больше деталей: Она также сообщила, что более подробную информацию о саммите и других мероприятиях в рамках "Крымской платформы" МИД озвучит позднее.

В то же время, саммит "Крымской платформы" анонсировал и президент Владимир Зеленский.

Прямая речь Зеленского: "Я пригласил (президента Гватемалы) Алехандро Джамматтеи принять участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в режиме онлайн. Проговорил консолидацию других стран региона для участия в этом саммите".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы – первой переговорной площадки Украины по деоккупации Крыма.
  • В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма. Этот документ подтвердил, что остров является украинским, а действия РФ в Крыму с 2014 года являются агрессией и оккупацией.
  • Также государства-участники саммита договорились создать "Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации".

Читайте также: Путь к деоккупациии: русский перевод решения Крымской платформы

Темы: Крымская платформа
Главное сегодня

На двух направлениях ВСУ отбили штурмы и отбросили врага – сводка

В Запорожской и Херсонской областях оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ – ISW

Юг: ВСУ уничтожили пункт управления вражеской армии

Эрдоган об обстреле Россией порта Одессы: "Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло"

Зеленский добавил работы Буданову и "обновил" СБУ

обновленоСтало известно, когда пройдет второй саммит "Крымской платформы"

Все новости...
Крымская платформа
Еще одно государство присоединилось к Крымской платформе
Украина на Евро, айтишники на хвосте в Ахметова и первая пересадка легких. Какими были победы Украины в 2021 году
Первые результаты Крымской платформы собираются презентовать в США
Последние новости
10:26
ЕС считает политически мотивированным последнее сокращение поставок газа из России
09:47
Эстония поддерживает сокращение потребления газа в ЕС, но хочет исключения для себя
09:38
Страны ЕС в целом согласовали план сокращения потребления газа – СМИ
09:35
За период военного положения в Украине уволили 8,5 тысяч госслужащих
09:33
Из-за российского беспилотника на Волыни пострадали трое детей – прокуроры
09:32
Регионы: россияне целились в порт Николаева, в Одесской области есть попадания в частные дома
09:08
С уважением, Нелли: дневник мариупольчанки, выжившей в квартире с окнами на Азовсталь
09:06
Экс-канцлер Германии Шредер приехал в Москву "отдохнуть"
09:00
Британская разведка указала на одну из приритетных целей ударов РФ в Украине
08:52
Россияне убивают дончан: за сутки погибли 3, ранены 8 человек
Все новости...