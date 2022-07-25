Стало известно, когда пройдет второй саммит "Крымской платформы"

Украина проведет очередной саммит "Крымская платформа" 23 августа онлайн.

Источник: первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в комментарии Крым.Реалии, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, пишет "Европейская правда"

Прямая речь Джеппар: "Президент Украины поставил четкую задачу перед Министерством иностранных дел Украины организовать саммит. Мы его готовим. Саммит будет проведен онлайн".

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Больше деталей: Она также сообщила, что более подробную информацию о саммите и других мероприятиях в рамках "Крымской платформы" МИД озвучит позднее.

В то же время, саммит "Крымской платформы" анонсировал и президент Владимир Зеленский.

Прямая речь Зеленского: "Я пригласил (президента Гватемалы) Алехандро Джамматтеи принять участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в режиме онлайн. Проговорил консолидацию других стран региона для участия в этом саммите".

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Предыстория:

23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы – первой переговорной площадки Украины по деоккупации Крыма.

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма. Этот документ подтвердил, что остров является украинским, а действия РФ в Крыму с 2014 года являются агрессией и оккупацией.

Также государства-участники саммита договорились создать "Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации".

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