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Лавров заявив, що Москва ніколи не відмовлялася від переговорів із Києвом

Ірина БалачукВівторок, 26 липня 2022, 14:16
Лавров заявив, що Москва ніколи не відмовлялася від переговорів із Києвом
Сергій Лавров. Фото РИА Новости

Глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів із Україною.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Лаврова: "Москва ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною: бойові дії завершуються за переговорним столом, але відповіді від Києва немає".

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Деталі: Глава російського МЗС знову повторив кремлівські наративи, що "питання про те, чому Київ не йде на переговори, можна адресувати США".

Чому це важливо: Росія не дотримується жодних домовленостей (чого лише вартий удар по українських портах відразу після домовленостей щодо експорту зерна – ред.) і постійно звинувачує Захід і США у відсутності переговорів. Хоча насправді саме російські загарбники обстрілюють мирне населення України, стирають з лиця землі цілі населені пункти, і при цьому готуються анексувати східні та південні області України. Спікери країни-агресора продовжують виправдовувати свої загарбницькі дії нібито загрозою для Росії з боку України і Заходу.  

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Теми: переговориЛавровУкраїнавійна
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