Лавров заявив, що Москва ніколи не відмовлялася від переговорів із Києвом

Глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів із Україною.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Лаврова: "Москва ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною: бойові дії завершуються за переговорним столом, але відповіді від Києва немає".

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Деталі: Глава російського МЗС знову повторив кремлівські наративи, що "питання про те, чому Київ не йде на переговори, можна адресувати США".

Чому це важливо: Росія не дотримується жодних домовленостей (чого лише вартий удар по українських портах відразу після домовленостей щодо експорту зерна – ред.) і постійно звинувачує Захід і США у відсутності переговорів. Хоча насправді саме російські загарбники обстрілюють мирне населення України, стирають з лиця землі цілі населені пункти, і при цьому готуються анексувати східні та південні області України. Спікери країни-агресора продовжують виправдовувати свої загарбницькі дії нібито загрозою для Росії з боку України і Заходу.

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