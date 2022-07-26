Лавров заявив, що Москва ніколи не відмовлялася від переговорів із Києвом
Глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів із Україною.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова Лаврова: "Москва ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною: бойові дії завершуються за переговорним столом, але відповіді від Києва немає".
Деталі: Глава російського МЗС знову повторив кремлівські наративи, що "питання про те, чому Київ не йде на переговори, можна адресувати США".
Чому це важливо: Росія не дотримується жодних домовленостей (чого лише вартий удар по українських портах відразу після домовленостей щодо експорту зерна – ред.) і постійно звинувачує Захід і США у відсутності переговорів. Хоча насправді саме російські загарбники обстрілюють мирне населення України, стирають з лиця землі цілі населені пункти, і при цьому готуються анексувати східні та південні області України. Спікери країни-агресора продовжують виправдовувати свої загарбницькі дії нібито загрозою для Росії з боку України і Заходу.
Передісторія:
- 24 липня – після підписання угоди про експорт українського зерна і російського удару по українських портах – глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів із Києвом "щодо ширшого кола питань", але поскаржився, що відновлення переговорного процесу залежить не від російської сторони.
- Президет Володимир Зеленський вважає, що замороження повномасштабної війни з Росією лише заохотить її до ескалації конфлікту.
- 22 липня радник голови ОП, член української переговорної групи з РФ Михайло Подоляк заявив, що зараз немає жодних підстав для відновлення переговорів з державою-агресором.