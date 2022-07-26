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Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом

Ирина БалачукВторник, 26 июля 2022, 14:16
Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом
Сергей Лавров. Фото РИА Новости

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Лаврова: "Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной: боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет".   

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Детали: Глава российского МИДа снова повторил кремлевские нарративы, что "вопросы о том, почему Киев не идет на переговоры, можно адресовать США".

Почему это важно: Россия не придерживается никаких договоренностей (чего только стоит удар по украинским портам сразу после договоренностей по экспорту зерна – ред.) и постоянно обвиняет Запад и США в отсутствии переговоров. Хотя на самом деле именно российские захватчики обстреливают мирное население Украины, стирают с лица земли целые населенные пункты, и при этом готовятся аннексировать восточные и южные области Украины. Спикеры страны-агрессора продолжают оправдывать свои захватнические действия якобы угрозой России со стороны Украины и Запада.

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Темы: переговорыЛавровУкраинавойна
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