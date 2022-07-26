Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом

Ирина БалачукВторник, 26 июля 2022, 14:16
Сергей Лавров. Фото РИА Новости

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Лаврова: "Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной: боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет".   

Детали: Глава российского МИДа снова повторил кремлевские нарративы, что "вопросы о том, почему Киев не идет на переговоры, можно адресовать США".

Почему это важно: Россия не придерживается никаких договоренностей (чего только стоит удар по украинским портам сразу после договоренностей по экспорту зерна – ред.) и постоянно обвиняет Запад и США в отсутствии переговоров. Хотя на самом деле именно российские захватчики обстреливают мирное население Украины, стирают с лица земли целые населенные пункты, и при этом готовятся аннексировать восточные и южные области Украины. Спикеры страны-агрессора продолжают оправдывать свои захватнические действия якобы угрозой России со стороны Украины и Запада.

Предыстория:  

ВИДЕО ДНЯ
Темы: переговорыЛавровУкраинавойна
Главное сегодня

В Херсонской области оккупанты сбили собственный ударный вертолет – штаб

Зеленский призвал сообщить россиянам о почти 40 тысячах убитых оккупантов

Власти определились с новым генпрокурором, скоро будет представление в ВР – источники

"Нафтогаз" входит в дефолт по еврооблигациям

фото, видеоДжонсон наградил Зеленского премией Уинстона Черчилля

Путин просит Эрдогана привлечь Россию к производству Bayraktar – CNN Türk

Все новости...
переговоры
После обстрела вслед за соглашением по зерну Москва хочет переговоров и по другим вопросам
Подоляк о возобновлении переговоров с РФ: Никаких оснований нет
Путин заявил, что россияне отошли от Киева ради переговоров
Последние новости
04:28
Перед аннексией РФ хочет захватить больше территории Украины, но вряд ли сможет – ISW
03:30
Зеленский об ударах россиян: Мы будем бить в ответ
02:54
В Херсонской области украинские защитники освободили и зачистили Андреевку от врага
02:42
На юге ВСУ выполнили 300 огневых задач и уничтожили около 90 оккупантов
02:22
Пентагон: США ускоряют передачу оружия Украине
01:34
В Херсонской области оккупанты сбили собственный ударный вертолет – штаб
00:55
В Чугуеве под завалами ищут еще одного человека
00:27
видеоХерсонские телеграмм-каналы сообщают об уничтожении Антоновского моста
23:50
На взятке задержан чиновник из департамента транспорта Киевсовета – Кличко
23:26
картаПочти по всей Украине – воздушная тревога
Все новости...