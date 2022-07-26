Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Прямая речь Лаврова: "Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной: боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет".
Детали: Глава российского МИДа снова повторил кремлевские нарративы, что "вопросы о том, почему Киев не идет на переговоры, можно адресовать США".
Почему это важно: Россия не придерживается никаких договоренностей (чего только стоит удар по украинским портам сразу после договоренностей по экспорту зерна – ред.) и постоянно обвиняет Запад и США в отсутствии переговоров. Хотя на самом деле именно российские захватчики обстреливают мирное население Украины, стирают с лица земли целые населенные пункты, и при этом готовятся аннексировать восточные и южные области Украины. Спикеры страны-агрессора продолжают оправдывать свои захватнические действия якобы угрозой России со стороны Украины и Запада.
Предыстория:
- 24 июля – после подписания соглашения об экспорте украинского зерна и российского удара по украинским портам – глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом "по более широкому кругу вопросов", но пожаловался, что возобновление переговорного процесса зависит не от российской стороны.
- Президент Владимир Зеленский считает, что заморозка полномасштабной войны с Россией только побудит ее к эскалации конфликта.
- 22 июля советник главы ОП, член украинской переговорной группы по РФ Михаил Подоляк заявил, что сейчас нет никаких оснований для возобновления переговоров с государством-агрессором.