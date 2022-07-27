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Данілов про удари по військовій інфраструктурі в Росії: Рука не здригнеться

Мазуренко Альона Середа, 27 липня 2022, 21:44
фото: РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що у разі потреби в України "не здригнеться рука", щоб знищити військові цілі на території Росії.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Якщо буде потрібно (завдати удари по території РФ - ред.), то повірте, не здригнеться ні в кого рука, щоб підписати те, що треба підписати, щоб ті об'єкти (звідки здійснюються обстріли - ред.), про які ви кажете, були знищені.

Більше того, заява президента, що ми будемо давати відповідь по тих територіях, звідки все йде, це підтверджує... Нам відомо про всі постріли, які здійснюються ракетами, літаками чи кораблями по нашій країні".

Деталі: За словами секретаря РНБО, Україні відомо, звідки російські окупанти обстрілюють нашу територію.

Зокрема, 74% ракетних обстрілів російських загарбників припадає на цивільну інфраструктуру: школи, лікарні, ТЦ, будинки культури. 

Також, за словами Данілова, росіяни випускають по Україні неточні застарілі ракети.

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Данілов вважає, що результатом завершення війни буде деколонізацію Росії. 

Пряма мова: "Вона (РФ - ред.) позбавиться тих колоній, які вона захапала свого часу собі, колонізувала цілі народи, позбавила їх мови, історичної давнини... В результаті цієї нахабної війни, яку вона розв'язала на нашій території, вона буде всього цього позбавлена".

Він додав, що у світі прибічники розділення Росії на окремі держави проводять конференції, де формують карту розділення РФ.

Нагадаємо: 

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що на удари росіян по українських містах обовязково буде "відповідь".

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Теми: ДаніловРНБОРосіяобстріл
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