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Данилов об ударах по военной инфраструктуре в России: Рука не дрогнет

Алена МазуренкоСреда, 27 июля 2022, 21:44
Данилов об ударах по военной инфраструктуре в России: Рука не дрогнет
фото: РНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в случае необходимости в Украине "не дрогнет рука", чтобы уничтожить военные цели на территории России.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: Если нужно (нанести удары по территории РФ – ред.), то поверьте, не дрогнет ни у кого рука, чтобы подписать то, что нужно подписать, чтобы те объекты (откуда совершаются обстрелы – ред.), о которых вы говорите, были уничтожены.

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Более того, заявление президента, что мы будем давать ответ по тем территориям, откуда все идет, это подтверждает... Нам известно обо всех выстрелах, производимых ракетами, самолетами или кораблями по нашей стране".

Детали: По словам секретаря СНБО, Украине известно, откуда российские оккупанты обстреливают нашу территорию.

В частности, 74% ракетных обстрелов российских захватчиков приходятся на гражданскую инфраструктуру: школы, больницы, ТЦ, дома культуры.

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Также, по словам Данилова, россияне выпускают по Украине неточные устаревшие ракеты.

Данилов считает, что результатом завершения войны будет деколонизация России.

Прямая речь: "Она (РФ - ред.) избавится от колоний, которые она захватила в свое время себе, колонизировала целые народы, лишила их языка, исторической древности... В результате этой наглой войны, которую она развязала на нашей территории, она будет всего этого лишена".

Он добавил, что в мире приверженцы разделения России на отдельные государства проводят конференции, где формируют карту разделения РФ.

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на удары россиян по украинским городам обязательно будет "ответ".

Темы: ДаниловСНБОРосcияобстрел
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