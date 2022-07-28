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У Коблево дві людини підірвалися на міні в морі – Кім

Мазуренко Альона Четвер, 28 липня 2022, 19:49

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Коблево двоє людей підірвалися на міні в морі.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова: "Повторюю, якщо заборонено – значить є причини. 2 людей підірвалися на міні в Коблево, купаючись при забороні".

Нагадаємо: 

  • В кінці червня мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв відкрити частину пляжів для купання та відпочинку, встановивши спеціальні сітки.
  • На пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни у воді загинув відпочивальник.
  • 5 липня Одеська ОВА та міськрада Одеси вирішили не відкривати пляжі області під час літнього сезону через небезпеку російських ракетних ударів по скупченню людей на пляжах.
  • На одному із пляжів Одеської області 15 липня підірвався чоловік, який вирішив скупатися в морі.

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Теми: пляжіМиколаївська область
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