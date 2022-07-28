У Коблево дві людини підірвалися на міні в морі – Кім
Четвер, 28 липня 2022, 19:49
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Коблево двоє людей підірвалися на міні в морі.
Джерело: Кім у Telegram
Пряма мова: "Повторюю, якщо заборонено – значить є причини. 2 людей підірвалися на міні в Коблево, купаючись при забороні".
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