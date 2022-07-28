У Коблево дві людини підірвалися на міні в морі – Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Коблево двоє людей підірвалися на міні в морі.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова: "Повторюю, якщо заборонено – значить є причини. 2 людей підірвалися на міні в Коблево, купаючись при забороні".

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