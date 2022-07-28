У Коблево дві людини підірвалися на міні в морі – Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Коблево двоє людей підірвалися на міні в морі.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова: "Повторюю, якщо заборонено – значить є причини. 2 людей підірвалися на міні в Коблево, купаючись при забороні".

Нагадаємо:

В кінці червня мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв відкрити частину пляжів для купання та відпочинку, встановивши спеціальні сітки.

На пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни у воді загинув відпочивальник.

5 липня Одеська ОВА та міськрада Одеси вирішили не відкривати пляжі області під час літнього сезону через небезпеку російських ракетних ударів по скупченню людей на пляжах.

На одному із пляжів Одеської області 15 липня підірвався чоловік, який вирішив скупатися в морі.