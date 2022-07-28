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В Коблево два человека подорвались на мине в море – Ким

Алена МазуренкоЧетверг, 28 июля 2022, 19:49
В Коблево два человека подорвались на мине в море – Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Коблево два человека подорвались на мине в море.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь: "Повторяю, если запрещено – значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете".

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Напомним: 

  • На пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в воде погиб отдыхающий.
  • В конце июня мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал открыть часть пляжей для купания и отдыха, установив специальные сети.
  • 5 июля Одесская ОВА и горсовет Одессы решили не открывать пляжи области во время летнего сезона из-за опасности российских ракетных ударов по скоплению людей на пляжах.
  • На одном из пляжей Одесской области 15 июля подорвался мужчина, решивший искупаться в море.

Темы: пляжиНиколаевская область
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