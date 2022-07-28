В Коблево два человека подорвались на мине в море – Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Коблево два человека подорвались на мине в море.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь: "Повторяю, если запрещено – значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете".

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Напомним: