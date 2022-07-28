Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Коблево два человека подорвались на мине в море – Ким

Мазуренко Алена Четверг, 28 июля 2022, 19:49

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Коблево два человека подорвались на мине в море.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь: "Повторяю, если запрещено – значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете".

Напомним: 

  • На пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в воде погиб отдыхающий.
  • В конце июня мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал открыть часть пляжей для купания и отдыха, установив специальные сети.
  • 5 июля Одесская ОВА и горсовет Одессы решили не открывать пляжи области во время летнего сезона из-за опасности российских ракетных ударов по скоплению людей на пляжах.
  • На одном из пляжей Одесской области 15 июля подорвался мужчина, решивший искупаться в море.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: пляжиНиколаевская область
Главное сегодня

ПЦУ просит лишить Кирилла престола патриарха, а "русский мир" признать еретической идеологией

ОбновленоОккупанты ударили по Николаеву, били по пункту выдачи гуманитарной помощи

Зеленский подтвердил лишение гражданства Корбана

Идущим на обмен военнопленным будут отменять наказание – ВР внесла изменения в УКУ и УПК

Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине

Сенат США одобрил резолюцию с призывом объявить Россию спонсором терроризма

Все новости...
пляжи
Проигнорировал запрет: на пляже Одесской области на мине подорвался мужчина
В Одесской области решили не открывать пляжи в летний сезон
В Одессе частично откроют пляжи
Последние новости
05:21
Харьков: Россияне попали в здание ВУЗа
04:35
ISW: Россияне сосредоточатся на захвате Бахмута, но вряд ли смогут взять город
03:21
Reuters: РФ смогла захватить Чернобыль благодаря спецагентам, которых отправила туда еще в 2021 году
02:36
ВСУ уничтожили в Херсонской области четыре российских склада боеприпасов
01:41
Военные РФ похитили теплоход, чтобы переплывать Днепр у разрушенного Антоновского моста
01:00
Сумщина: Было 44 "прилета", россияне били с САУ
00:25
Погиб военный Глеб Бабич
23:51
В Ливан зашло судно с ворованным украинским ячменем
23:40
Украина может переломить ход войны – WP
23:19
Зеленский собирал Ставку: обсудили обеспечение вооружением
Все новости...