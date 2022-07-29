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Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого воїна – Залужний

Мазуренко Альона П'ятниця, 29 липня 2022, 20:07
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ. ФОТО ОПУ

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, реагуючи на звірства російських окупантів, заявив, що Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого воїна. 

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "Росія - держава-терорист. Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють.

Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима.

На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права.

Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян.

Ці злочини не мають строків давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

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Теми: ЗалужнийЗбройні силиРосіявійна
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