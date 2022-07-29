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Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного воина – Залужный

Алена МазуренкоПятница, 29 июля 2022, 20:07
Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного воина – Залужный
ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ. ФОТО ОПУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, реагируя на зверства российских оккупантов, заявил, что Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного воина.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "Россия - государство-террорист. Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость.

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Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного собрата.

В отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права.

В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, посестер и мирных граждан.

ВИДЕО ДНЯ

Эти преступления не имеют срока давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле".

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

Темы: ЗалужныйВооруженные силыРосcиявойна
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