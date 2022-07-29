Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного воина – Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, реагируя на зверства российских оккупантов, заявил, что Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного воина.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "Россия - государство-террорист. Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость.

Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного собрата.

В отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права.

В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, посестер и мирных граждан.

Эти преступления не имеют срока давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле".

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