Омбудсмен хочет поехать в Еленовку для осмотра тел погибших и встречи с ранеными
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец просит Международный комитет Красного креста организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.
Источник: письмо Лубинца главе делегации Международного комитета Красного креста в Украине Паскалю Хундту, имеющееся в распоряжении УП
Дословно: "Буду благодарен Вам за организацию в ближайшее время посещение мной как уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека вместе с моими представителями места совершения указанного преступления для осмотра тел погибших и общения с ранеными".
Детали: Лубинец также просит Хундта как можно быстрее осуществить верификацию тел погибших, оценить состояние здоровья раненых и содействовать обеспечению предоставления им квалифицированной медицинской помощи и по результатам этой работы срочно проинформировать украинского омбудсмена для принятия мер дальнейшего реагирования.
Омбудсмен отметил, что россияне совершили умышленный артиллерийский обстрел колонии №120 в оккупированной Еленовке.
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
- Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.