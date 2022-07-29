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Омбудсмен хочет поехать в Еленовку для осмотра тел погибших и встречи с ранеными

Катерина ТищенкоПятница, 29 июля 2022, 20:36
Дмитрий Лубинец, фото из Facebook

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец просит Международный комитет Красного креста организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.

Источник: письмо Лубинца главе делегации Международного комитета Красного креста в Украине Паскалю Хундту, имеющееся в распоряжении УП

 

Дословно: "Буду благодарен Вам за организацию в ближайшее время посещение мной как уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека вместе с моими представителями места совершения указанного преступления для осмотра тел погибших и общения с ранеными".

Детали: Лубинец также просит Хундта как можно быстрее осуществить верификацию тел погибших, оценить состояние здоровья раненых и содействовать обеспечению предоставления им квалифицированной медицинской помощи и по результатам этой работы срочно проинформировать украинского омбудсмена для принятия мер дальнейшего реагирования.

Омбудсмен отметил, что россияне совершили умышленный артиллерийский обстрел колонии №120 в оккупированной Еленовке.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

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Темы: омбудсменпленныеоккупацияКрасный Крест
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