Омбудсмен хочет поехать в Еленовку для осмотра тел погибших и встречи с ранеными

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец просит Международный комитет Красного креста организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.

Источник: письмо Лубинца главе делегации Международного комитета Красного креста в Украине Паскалю Хундту, имеющееся в распоряжении УП

Дословно: "Буду благодарен Вам за организацию в ближайшее время посещение мной как уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека вместе с моими представителями места совершения указанного преступления для осмотра тел погибших и общения с ранеными".

Детали: Лубинец также просит Хундта как можно быстрее осуществить верификацию тел погибших, оценить состояние здоровья раненых и содействовать обеспечению предоставления им квалифицированной медицинской помощи и по результатам этой работы срочно проинформировать украинского омбудсмена для принятия мер дальнейшего реагирования.

Омбудсмен отметил, что россияне совершили умышленный артиллерийский обстрел колонии №120 в оккупированной Еленовке.

Предыстория:

29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.

Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.