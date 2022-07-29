Омбудсмен хочет поехать в Еленовку для осмотра тел погибших и встречи с ранеными

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец просит Международный комитет Красного креста организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.

Источник: письмо Лубинца главе делегации Международного комитета Красного креста в Украине Паскалю Хундту, имеющееся в распоряжении УП

Дословно: "Буду благодарен Вам за организацию в ближайшее время посещение мной как уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека вместе с моими представителями места совершения указанного преступления для осмотра тел погибших и общения с ранеными".

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Детали: Лубинец также просит Хундта как можно быстрее осуществить верификацию тел погибших, оценить состояние здоровья раненых и содействовать обеспечению предоставления им квалифицированной медицинской помощи и по результатам этой работы срочно проинформировать украинского омбудсмена для принятия мер дальнейшего реагирования.

Омбудсмен отметил, что россияне совершили умышленный артиллерийский обстрел колонии №120 в оккупированной Еленовке.

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