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Росіяни б’ють по мирних населених пунктах, ЗСУ знищили склади окупантів на Херсонщині – дані ОВА

Ірина БалачукСубота, 30 липня 2022, 10:43
Росіяни б’ють по мирних населених пунктах, ЗСУ знищили склади окупантів на Херсонщині – дані ОВА
Наслідки російського удару по Харкову. ФОТО З TELEGRAM ГОЛОВИ ОВА ОЛЕГА СИНЄГУБОВА 

Збройні сили України завдали ударів по складах та позиціях російських військових у Чорнобаївці, Новій Каховці, у Брилівці та селах Бериславського і Каховського районів на Херсонщині.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 30 липня

Деталі: У Херсонській області практично на всій території регіону військові РФ із танків, ствольної та реактивної артилерії продовжують обстрілювати звільнені та окуповані населені пункти. Також із території Херсонщини продовжується обстріл сусідніх регіонів. Сили ЗСУ нанесли влучні удари по складах та позиціях особового складу російських військових у Чорнобаївці, Новій Каховці, у Брилівці та селах Бериславського і Каховського районів.

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Чернігівщина: за минулу добу було 5 обстрілів прикордоння, в тому числі вночі один обстріл території біля с. Миколаївка Новгород-Сіверського району, ймовірно із мінометів. Без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина: вночі російська армія обстріляла з "Градів" Нікопольський район. Випустили по Нікополю та Червоногригорівській громаді до 80 реактивних снарядів. У Нікополі пошкоджені кілька десятків приватних будинків і господарчих споруд. Знищений один будинок. Є руйнування на двох підприємствах. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. У Червоногригорівській громаді — без жертв та руйнувань.

Харківська область: близько 3 год ночі окупанти вдарили по училищу в Слобідському районі міста Харкова, виникла пожежа, попередньо – постраждалих немає. Зруйновано будівлі центрального корпусу та спортивної зали. Зранку також був удар по Новобаварському району, постраждалих немає. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Наслідки російського удару по Харкову
Фото з telegram голови ОВА Олега Синєгубова 

По області в Ізюмському районі внаслідок обстрілів виникла пожежа на відділенні з переробки газового конденсату та нафти. У Богодухівському районі горіло поле із пшеницею на площі 3 га. Росіяни також обстрілювали Харківський, Чугуївський райони. Горіли об’єкти критичної інфраструктури, будинки, господарчі споруди. Протягом доби госпіталізували 1 поранену жінку у Циркунах, Харківського району.

Луганщина: під Верхньокам’янським наші бійці своєчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження і вимусили відступити. Відійшов ворог і ще на п’ятьох напрямках, звідки робив спроби прорвати оборону ЗСУ. Втім, росіяни продовжують нищити населені пункти ствольною та реактивною артилерією. Так, протягом минулої доби по цій ділянці фронту вони випустили 7 ракет, провели 7 артилерійських атак, одну танкову. Також росіяни застосовували міномети. Ворог продовжує користуватися перевагою в авіації – наніс удари по щонайменше шести населених пунктах Луганщини.

Донеччина: зранку окупанти обстріляли Слов'янськ (пошкоджена будівля автовокзалу), здійснили авіаудар по селищу Красногорівка Очеретинської громади, ведуть інтенсивні артобстріли міст Мар'їнка і Красногорівка. У Сіверську прямим влучанням снаряду пошкодили будівлю Центру надання соціальних послуг. Інформація щодо поранених наразі уточнюється. За добу росіяни обстрілювали населені пункти області з артилерії, мінометів, Р-500 "Іскандер-К", РСЗВ "Град", а також завдали авіаудару некерованою авіаційною ракетою. 

 
Зруйнована росіянами будівля у Донецькій області 
Фото з Telegram голови ОВА Павла Кириленка 

Обстріляні Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Вугледар, с. Водяне, с.Кам’янка, с.Курдюмівка, с.Іванівське, с.Яснобродівка та ін. населені пункти. Пошкоджено 28 приватних житлових будинків і багатоповерхівка, приміщенняПрАТ "АКХЗ", лікарня. За добу по області – 6 загиблих, 15 поранених.

Миколаївська область: вночі росіяни обстріляли один із спальних районів міста Миколаїв, значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Попередньо відомо, одна людина загинула, троє отримали поранення. 

 
Наслідки російського обстрілу Миколаєва
фото з Telegram Мера міста Олександра Сєнкевича 

Також вночі у Баштанській громаді було декілька вибухів за містом. Попередньо – спрацювала ППО. Інформація уточнюється щодо постраждалих і пошкоджень. Увечері 29 липня окупанти обстріляли с. Широке Широківської громади, внаслідок чого зайнялися поля. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Крім того, зранку 30 липня росіяни обстріляли території поблизу с. Лепетиха та с. Кавказ. Електропостачання в громаді відновлено Криворізькими енергетиками.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Київській та Житомирській областях.

Теми: УкраїнавійнаХерсонська область
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