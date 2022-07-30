Россияне бьют по мирным населенным пунктам, ВСУ уничтожили склады оккупантов на Херсонщине – данные ОВА
Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам и позициям российских военных в Чернобаевке, Новой Каховке, в Бриловке и селах Бериславского и Каховского районов Херсонской области.
Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 30 июля
Детали: В Херсонской области практически на всей территории региона военные РФ из танков, ствольной и реактивной артиллерии продолжают обстреливать освобожденные и оккупированные населенные пункты. Также с территории Херсона продолжается обстрел соседних регионов. Силы ВСУ нанесли точные удары по складам и позициям личного состава российских военных в Чернобаевке, Новой Каховке, Бриловке и селах Бериславского и Каховского районов.
Черниговщина: за минувшие сутки было 5 обстрелов приграничных районов, в том числе ночью один обстрел территории возле с. Николаевка Новгород-Северского района, вероятно, из минометов. Без жертв и разрушений.
Днепропетровщина: ночью российская армия обстреляла из "Градов" Никопольский район. Выпустили по Никополю и Красногригорьевской общине до 80 реактивных снарядов. В Никополе повреждено несколько десятков частных домов и хозяйственных построек. Уничтожен один дом. Есть разрушения на двух предприятиях. Люди, по предварительным данным, не пострадали. В Красногригорьевской общине без жертв и разрушений.
Харьковская область: около 3 часов ночи оккупанты ударили по училищу в Слободском районе города Харькова, возник пожар, предварительно – пострадавших нет. Разрушены здания центрального корпуса и спортивного зала.
Утром также последовал удар по Новобаварскому району, пострадавших нет. По области в Изюмском районе в результате обстрелов возник пожар на отделении по переработке газового конденсата и нефти. В Богодуховском районе горело поле с пшеницей на площади 3 га. Россияне также обстреливали Харьковский, Чугуевский районы. Горели объекты критической инфраструктуры, дома, хозяйственные постройки. В течение суток госпитализирована 1 раненая женщина в Циркунах, Харьковского района.
Луганщина: под Верхнекаменским наши бойцы своевременно обнаружили разведгруппу, нанесли ей огневое поражение и вынудили отступить. Отошел враг и еще на пяти направлениях, откуда делал попытки прорвать оборону ВСУ. Впрочем, россияне продолжают уничтожать населенные пункты ствольной и реактивной артиллерией. Так, за прошедшие сутки по этому участку фронта они выпустили 7 ракет, провели 7 артиллерийских атак, одну танковую. Также россияне применяли минометы. Враг продолжает пользоваться преимуществом в авиации – нанес удары по минимум шести населенным пунктам Луганщины.
Донетчина: утром оккупанты обстреляли Славянск (повреждено здание автовокзала), совершили авиаудар по поселку Красногоровка Очеретинской общины, ведут интенсивные артобстрелы городов Марьинка и Красногоровка. В Северске прямым попаданием снаряда повредили здание Центра предоставления социальных услуг. Информация о раненых уточняется. За сутки россияне обстреливали населенные пункты области из артиллерии, минометов, Р-500 "Искандер-К", РСЗО "Град", а также нанесли авиаудар неуправляемой авиационной ракетой.
Обстреляны Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Угледар, с. Водяное, с. Каменка, с. Курдюмовка, с. Ивановское, с. Яснобродовка и др. населённые пункты. Повреждены 28 частных жилых домов и многоэтажка, помещение ЧАО "АКХЗ", больница. За сутки по области – 6 погибших, 15 раненых.
Николаевская область: ночью россияне обстреляли один из спальных районов города Николаев, значительные повреждения получили многоэтажки. Предварительно известно, что один человек погиб, трое получили ранения.
Также ночью в Баштанской общине было несколько взрывов за городом. Предварительно – сработала ПВО. Информация уточняется по пострадавшим и повреждениям. Вечером 29 июля оккупанты обстреляли с. Широкое Широковской общины, в результате чего занялись поля. Пострадавших нет. Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения. Кроме того, утром 30 июля россияне обстреляли территории вблизи с. Лепетиха и с. Кавказ. Электроснабжение в общине возобновлено Криворожскими энергетиками.
Относительно спокойно прошла ночь в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Киевской и Житомирской областях.