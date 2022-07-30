Россияне бьют по мирным населенным пунктам, ВСУ уничтожили склады оккупантов на Херсонщине – данные ОВА

Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам и позициям российских военных в Чернобаевке, Новой Каховке, в Бриловке и селах Бериславского и Каховского районов Херсонской области.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 30 июля

Детали: В Херсонской области практически на всей территории региона военные РФ из танков, ствольной и реактивной артиллерии продолжают обстреливать освобожденные и оккупированные населенные пункты. Также с территории Херсона продолжается обстрел соседних регионов. Силы ВСУ нанесли точные удары по складам и позициям личного состава российских военных в Чернобаевке, Новой Каховке, Бриловке и селах Бериславского и Каховского районов.

Черниговщина: за минувшие сутки было 5 обстрелов приграничных районов, в том числе ночью один обстрел территории возле с. Николаевка Новгород-Северского района, вероятно, из минометов. Без жертв и разрушений.

Днепропетровщина: ночью российская армия обстреляла из "Градов" Никопольский район. Выпустили по Никополю и Красногригорьевской общине до 80 реактивных снарядов. В Никополе повреждено несколько десятков частных домов и хозяйственных построек. Уничтожен один дом. Есть разрушения на двух предприятиях. Люди, по предварительным данным, не пострадали. В Красногригорьевской общине без жертв и разрушений.

Харьковская область: около 3 часов ночи оккупанты ударили по училищу в Слободском районе города Харькова, возник пожар, предварительно – пострадавших нет. Разрушены здания центрального корпуса и спортивного зала.

Последствия российского удара по Харькову ФОТО Из TELEGRAM главы ОВА ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Утром также последовал удар по Новобаварскому району, пострадавших нет. По области в Изюмском районе в результате обстрелов возник пожар на отделении по переработке газового конденсата и нефти. В Богодуховском районе горело поле с пшеницей на площади 3 га. Россияне также обстреливали Харьковский, Чугуевский районы. Горели объекты критической инфраструктуры, дома, хозяйственные постройки. В течение суток госпитализирована 1 раненая женщина в Циркунах, Харьковского района.

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Луганщина: под Верхнекаменским наши бойцы своевременно обнаружили разведгруппу, нанесли ей огневое поражение и вынудили отступить. Отошел враг и еще на пяти направлениях, откуда делал попытки прорвать оборону ВСУ. Впрочем, россияне продолжают уничтожать населенные пункты ствольной и реактивной артиллерией. Так, за прошедшие сутки по этому участку фронта они выпустили 7 ракет, провели 7 артиллерийских атак, одну танковую. Также россияне применяли минометы. Враг продолжает пользоваться преимуществом в авиации – нанес удары по минимум шести населенным пунктам Луганщины.

Донетчина: утром оккупанты обстреляли Славянск (повреждено здание автовокзала), совершили авиаудар по поселку Красногоровка Очеретинской общины, ведут интенсивные артобстрелы городов Марьинка и Красногоровка. В Северске прямым попаданием снаряда повредили здание Центра предоставления социальных услуг. Информация о раненых уточняется. За сутки россияне обстреливали населенные пункты области из артиллерии, минометов, Р-500 "Искандер-К", РСЗО "Град", а также нанесли авиаудар неуправляемой авиационной ракетой.

Разрушенное россиянами здание в Донецкой области ФОТО ИЗ TELEGRAM главы ОВА ПАВЛА КИРИЛЕНКО

Обстреляны Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Угледар, с. Водяное, с. Каменка, с. Курдюмовка, с. Ивановское, с. Яснобродовка и др. населённые пункты. Повреждены 28 частных жилых домов и многоэтажка, помещение ЧАО "АКХЗ", больница. За сутки по области – 6 погибших, 15 раненых.

Николаевская область: ночью россияне обстреляли один из спальных районов города Николаев, значительные повреждения получили многоэтажки. Предварительно известно, что один человек погиб, трое получили ранения.

Последствия российского обстрела Николаева ФОТО Из TELEGRAM МЭРА ГОРОДА АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА

Также ночью в Баштанской общине было несколько взрывов за городом. Предварительно – сработала ПВО. Информация уточняется по пострадавшим и повреждениям. Вечером 29 июля оккупанты обстреляли с. Широкое Широковской общины, в результате чего занялись поля. Пострадавших нет. Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения. Кроме того, утром 30 июля россияне обстреляли территории вблизи с. Лепетиха и с. Кавказ. Электроснабжение в общине возобновлено Криворожскими энергетиками.

Относительно спокойно прошла ночь в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Киевской и Житомирской областях.