Окупанти готуються до "референдуму", уточнюють "списки виборців" – розвідка

На окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей почала працювати кремлівська "Єдина Росія" – загарбники не полишають наміру провести так звані "референдуми" за приєднання до Росії.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони з посиланням на представника розвідки Вадима Скібіцького

Пряма мова Скібіцького: "Головне управління розвідки чітко бачить підготовчі заходи, які проводить окупанти. На тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія "Единая Россия". Ми бачимо що проводяться заходи з уточнення так званих списків виборців. Крім того вони відкрили дільниці для проведення виборів".

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Деталі: Також, за даними розвідки, на окупованих територіях почався процес роздачі російських паспортів.

Скібіцький підкреслив, що українські воїни будуть звільняти тимчасово окуповані території сходу і півдня України, щоб не допустити закріплення РФ і створення плацдарму для подальших наступальних дій ворога.

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