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Окупанти готуються до "референдуму", уточнюють "списки виборців" – розвідка

Ірина БалачукСубота, 30 липня 2022, 15:42
Окупанти готуються до референдуму, уточнюють списки виборців – розвідка
Фото з сайту ГУР МОУ

На окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей почала працювати кремлівська "Єдина Росія" – загарбники не полишають наміру провести так звані "референдуми" за приєднання до Росії.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони з посиланням на представника розвідки Вадима Скібіцького

Пряма мова Скібіцького: "Головне управління розвідки чітко бачить підготовчі заходи, які проводить окупанти. На тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія "Единая Россия". Ми бачимо що проводяться заходи з уточнення так званих списків виборців. Крім того вони відкрили дільниці для проведення виборів".

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Деталі: Також, за даними розвідки, на окупованих територіях почався процес роздачі російських паспортів.  

Скібіцький підкреслив, що українські воїни будуть звільняти тимчасово окуповані території сходу і півдня України, щоб не допустити закріплення РФ і створення плацдарму для подальших наступальних дій ворога.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • За даними розвідки, російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня.
  • Раніше повідомлялося, що окупанти в Запорізькій області створили "виборчу комісію" для проведення так званого "референдуму" про входження захоплених районів області до складу Росії.
  • 14 липня маріонеткова влада, призначена окупантами в Запорізькій області, заявила, що хоче провести так званий "референдум про входження до складу Російської Федерації" на початку осені. 
  • Збройні сили України продовжують просуватися у Херсонській області – за останні два тижні звільнили 3 села.

Теми: Херсонська областьЗапорізька областьокупаціярозвідка
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