Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты готовятся к "референдуму", уточняют "списки избирателей" – разведка

Ирина БалачукСуббота, 30 июля 2022, 15:42
Оккупанты готовятся к референдуму, уточняют списки избирателей – разведка
Фото с сайта ГУР МОУ

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей начала работать кремлевская "Единая Россия" – захватчики не оставляют намерений провести так называемые "референдумы" за присоединение к России.

Источник: Главное управление разведки Минобороны со ссылкой на представителя разведки Вадима Скибицкого

Прямая речь Скибицкого: "Главное управление разведки отчетливо видит подготовительные мероприятия, проводимые оккупантами. На временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия "Единая Россия". Мы видим, что проводятся мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Кроме того, они открыли участки для проведения выборов".

Реклама:

Детали: Также, по данным разведки, на оккупированных территориях начался процесс раздачи российских паспортов.

Скибицкий подчеркнул, что украинские воины будут освобождать временно оккупированные территории востока и юга Украины, чтобы не допустить закрепления РФ и создания плацдарма для дальнейших наступательных действий врага.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • По данным разведки, российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.
  • Ранее сообщалось, что оккупанты в Запорожской области создали "избирательную комиссию" для проведения так называемого "референдума" о вхождении захваченных районов области в состав России.
  • 14 июля марионеточные власти, назначенные оккупантами в Запорожской области, заявили, что хотят провести так называемый "референдум о вхождении в состав Российской Федерации" в начале осени.
  • Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Херсонской области – за последние две недели освободили 3 села.

Темы: Херсонская областьЗапорожская областьоккупацияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Херсонская область
Россияне выпустили управляемые авиабомбы по Херсонщине: есть погибший и раненые
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Россияне обстреляли Белозерскую громаду - пострадала тракторная бригада
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: