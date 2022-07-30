Оккупанты готовятся к "референдуму", уточняют "списки избирателей" – разведка

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей начала работать кремлевская "Единая Россия" – захватчики не оставляют намерений провести так называемые "референдумы" за присоединение к России.

Источник: Главное управление разведки Минобороны со ссылкой на представителя разведки Вадима Скибицкого

Прямая речь Скибицкого: "Главное управление разведки отчетливо видит подготовительные мероприятия, проводимые оккупантами. На временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия "Единая Россия". Мы видим, что проводятся мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Кроме того, они открыли участки для проведения выборов".

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Детали: Также, по данным разведки, на оккупированных территориях начался процесс раздачи российских паспортов.

Скибицкий подчеркнул, что украинские воины будут освобождать временно оккупированные территории востока и юга Украины, чтобы не допустить закрепления РФ и создания плацдарма для дальнейших наступательных действий врага.

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