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Оккупанты готовятся к "референдуму", уточняют "списки избирателей" – разведка

Ирина БалачукСуббота, 30 июля 2022, 15:42
Фото с сайта ГУР МОУ

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей начала работать кремлевская "Единая Россия" – захватчики не оставляют намерений провести так называемые "референдумы" за присоединение к России.

Источник: Главное управление разведки Минобороны со ссылкой на представителя разведки Вадима Скибицкого

Прямая речь Скибицкого: "Главное управление разведки отчетливо видит подготовительные мероприятия, проводимые оккупантами. На временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия "Единая Россия". Мы видим, что проводятся мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Кроме того, они открыли участки для проведения выборов".

Детали: Также, по данным разведки, на оккупированных территориях начался процесс раздачи российских паспортов.

Скибицкий подчеркнул, что украинские воины будут освобождать временно оккупированные территории востока и юга Украины, чтобы не допустить закрепления РФ и создания плацдарма для дальнейших наступательных действий врага.

Предыстория: 

  • По данным разведки, российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.
  • Ранее сообщалось, что оккупанты в Запорожской области создали "избирательную комиссию" для проведения так называемого "референдума" о вхождении захваченных районов области в состав России.
  • 14 июля марионеточные власти, назначенные оккупантами в Запорожской области, заявили, что хотят провести так называемый "референдум о вхождении в состав Российской Федерации" в начале осени.
  • Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Херсонской области – за последние две недели освободили 3 села.

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Темы: Херсонская областьЗапорожская областьоккупацияразведка
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