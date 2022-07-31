З’явилися супутникові знімки з місця вбивства полонених в Оленівці

Журналіст та кореспондент Politico Крістофер Міллер оприлюднив супутникові знімки Maxar, які показують колонію в окупованій Оленівці Донецької області до та після вбивства українських полонених.

Джерело: Міллер у Twitter, радник глави ОП Михайло Подоляк у Twitter, Informnapalm

Пряма мова Міллера: "Нові фотознімки Оленівської в’язниці, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час атаки, який, за словами Києва – і попередні дані про це свідчать — здійснили російські війська".

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Деталі: Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, проаналізувавши атаку на полонених, дійшла висновку, що то була не атака з РСЗВ типу HIMARS чи будь-яка інша. Вони пояснюють, що внаслідок "ракетного удару" не вилетіла жодна цеглина, ліжка не посунулися ні на сантиметр тощо.

Також вони пишуть, що тіла не були б обгорілими після атаки ракетою – вони б не були цілими.

Натомість розслідувачі вважають, що це була термобарична бомба, тобто, ними просто обстріляли будівлю з вікон, заблокувавши усі виходи.

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Подоляк також впевнений, що був термобаричний вибух зсередини.

будівля колонії до вибуху

будівля після вибуху

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