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З’явилися супутникові знімки з місця вбивства полонених в Оленівці

Роман ПетренкоНеділя, 31 липня 2022, 13:50
З’явилися супутникові знімки з місця вбивства полонених в Оленівці
колаж з супутникових знімків колонії в оленівці

Журналіст та кореспондент Politico Крістофер Міллер оприлюднив супутникові знімки Maxar, які показують колонію в окупованій Оленівці Донецької області до та після вбивства українських полонених.

Джерело: Міллер у Twitter, радник глави ОП Михайло Подоляк у Twitter, Informnapalm

Пряма мова Міллера: "Нові фотознімки Оленівської в’язниці, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час атаки, який, за словами Києва – і попередні дані про це свідчать — здійснили російські війська".

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Деталі: Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, проаналізувавши атаку на полонених, дійшла висновку, що то була не атака з РСЗВ типу HIMARS чи будь-яка інша. Вони пояснюють, що внаслідок "ракетного удару" не вилетіла жодна цеглина, ліжка не посунулися ні на сантиметр тощо.

Також вони пишуть, що тіла не були б обгорілими після атаки ракетою – вони б не були цілими.  

Натомість розслідувачі вважають, що це була термобарична бомба, тобто, ними просто обстріляли будівлю з вікон, заблокувавши усі виходи.

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Подоляк також впевнений, що був термобаричний вибух зсередини.

 
будівля колонії до вибуху
 
будівля після вибуху

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці, повідомляючи про щонайменше 53 загиблих.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Родичі українських військовополонених з "Азовсталі" закликають світ визнати Росію державою-спонсором тероризму.
  • ООН готова направити групу експертів для проведення розслідування обставин обстрілу СІЗО в Оленівці.

Теми: Росіяобстрілполоненіпропаганда
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