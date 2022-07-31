Появились спутниковые снимки с места убийства пленных в Оленовке

Журналист и корреспондент Politico Кристофер Миллер обнародовал спутниковые снимки Maxar, показывающие колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области до и после убийства украинских пленных.

Источник: Миллер в Twitter, советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter, Informnapalm

Прямая речь Миллера: "Новые фотоснимки Еленовской тюрьмы, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время атаки, которую, по словам Киева – и предварительные данные об этом свидетельствуют, – осуществили российские войска".

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Детали: Международное разведывательное сообщество InformNapalm, проанализировав атаку на пленных, пришло к выводу, что это была не атака с РСЗО типа HIMARS или любая другая. Они объясняют, что в результате "ракетного удара" не вылетел ни один кирпич, кровати не сдвинулись ни на сантиметр и т.д.

Также они пишут, что тела не были бы обгоревшими после атаки ракетой – они не были бы целыми.

Расследователи считают, что это была термобарическая бомба, то есть ими просто обстреляли здание из окон, заблокировав все выходы.

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Подоляк также уверен, что был термобарический взрыв изнутри.

здание до взрыва

здание после взрыва

Предыстория:

29 июля российская пропаганда сообщила об обстреле колонии в Еленовке, сообщая о 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ.

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера"по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.

Родственники украинских военнопленных из "Азовстали" призывают мир признать Россию государством-спонсором терроризма.

ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке.