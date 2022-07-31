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Появились спутниковые снимки с места убийства пленных в Оленовке

Роман ПетренкоВоскресенье, 31 июля 2022, 13:50
коллаж из спутниковых снимков колонии в оленовке

Журналист и корреспондент Politico Кристофер Миллер обнародовал спутниковые снимки Maxar, показывающие колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области до и после убийства украинских пленных.

Источник: Миллер в Twitter, советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter, Informnapalm

Прямая речь Миллера: "Новые фотоснимки Еленовской тюрьмы, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время атаки, которую, по словам Киева – и предварительные данные об этом свидетельствуют, – осуществили российские войска".

Детали: Международное разведывательное сообщество InformNapalm, проанализировав атаку на пленных, пришло к выводу, что это была не атака с РСЗО типа HIMARS или любая другая. Они объясняют, что в результате "ракетного удара" не вылетел ни один кирпич, кровати не сдвинулись ни на сантиметр и т.д.

Также они пишут, что тела не были бы обгоревшими после атаки ракетой – они не были бы целыми.

Расследователи считают, что это была термобарическая бомба, то есть ими просто обстреляли здание из окон, заблокировав все выходы.

Подоляк также уверен, что был термобарический взрыв изнутри.

ВИДЕО ДНЯ
 
здание до взрыва
 
здание после взрыва

Предыстория:

  • 29 июля российская пропаганда сообщила об обстреле колонии в Еленовке, сообщая о 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера"по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Родственники украинских военнопленных из "Азовстали" призывают мир признать Россию государством-спонсором терроризма.

ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке.

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Темы: Росcияобстрелпленныепропаганда
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