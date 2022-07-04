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У Росії заговорили про санкції для Maxar за знімки з супутників

Олена РощінаПонеділок, 4 липня 2022, 07:53

Російський сенатор Володимир Джабаров заявив, що Росія має право ввести санкції проти американської компанії Maxar, якщо підтвердиться, що її супутник використовувався для зйомок Бєлгорода перед "ударом" по ньому.

Джерело: перший заступник голови міжнародного комітету Ради федерації РФ Володимир Джабаров у коментарі пропагандистам "РИА Новости"

Пряма мова: "За наявності доказів Росія має повне право розглянути можливість ввести цю компанію під наші санкції".

Деталі: Раніше пропагандисти "РИА Новости" стверджували, що американський комерційний супутник GeoEye1 компанії "Maxar" вів зйомку Бєлгорода за три дні до удару по місту, який, як стверджують у РФ, завдали українці.

Розслідувачі "The Insider" вважають, що в багатоповерхівку в Бєлгороді в ніч на 3 липня влучила частина ракети російського ЗРПК "Панцир", Україна не має такої зброї. А в Міноборони РФ стверджують, що збили три українські ракети "Точки-У", а уламки однієї з них впали на житловий будинок і призвели до загибелі людей.

Ще раніше "РИА Новости" стверджували, що супутники компанії "Maxar Technologies" знімали Новошахтинський НПЗ і острів Зміїний перед українськими атаками. Нібито супутник Worldview-1 знімав Новошахтинський НПЗ за 3 дні до атаки безпілотників, а з 24 лютого супутники Worldview-1 та Worldview-2 знімали район НПЗ тричі (5 травня, 12 та 19 червня).

Коментарів від офісу американської компанії пропагандисти не отримали.

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Натомість вони повідомляли, що компанія-оператор комерційних супутників "Maxar" має 10-річний контракт із владою США в особі Пентагону на суму до $3,24 млрд.

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявляв, що НАТО передає українським військовим супутникові знімки, отримані від приватних західних компаній, зокрема й "Maxar".

Нагадаємо: Супутники "Maxar Technologies" не раз фіксували наслідки бойових дій в Україні: наприклад, на Донбасі та на острові Зміїний

А Супутниковий центр ООН UNOSAT показував рівень руйнувань міст Київської області, Чернігова, Сум і Харкова

Теми: Росіявійнакосмоссанкції
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