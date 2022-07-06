Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни убили 346 дітей в Україні

Ірина БалачукСереда, 6 липня 2022, 08:38
Фото ДСНС

Станом на ранок 6 липня щонайменше 991 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 346 дітей загинуло та понад 645 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (346), Харківській (186), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (61), Миколаївській (53), Херсонській (52) та Запорізькій (31) областях.

Зокрема, стало відомо про смерть 4-річної дівчинки, яка була тяжко поранена 3 липня внаслідок обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області.
 
5 липня російські війська обстріляли смт Печеніги Чугуївського району Харківської області. Поранення отримав 2-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 108 закладів освіти, з них 215 зруйновані повністю.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Українавійнадітижертви
Головне сьогодні

Зеленський запевнив, що між ним і Генштабом немає непорозумінь

Генштаб скасував документ про дозволи на переміщення військовозобов’язаних – Залужний

ЗСУ спростували російський фейк про знищення реактивних систем HIMARS

Зеленський доручив скасувати дозволи на пересування військовозобов'язаних

Новинський відмовився від мандата нардепа

фото"Крига скресла": ПЦУ й УПЦ зустрілися, щоб подолати розділення 

Усі новини...
Україна
Окупанти заявили, що знищили дві РСЗВ HIMARS
Близько мільйона українців отримують бойовий досвід – Данілов
Україна – Каліфорнія Європи, або Якою має стати наша держава після перемоги
Останні новини
18:09
Росіяни вивозять з лікарень на окупованих територіях ліки та обладнання – Ляшко
18:02
аудіо"Тут - м'ясо. Я на все життя хворий": в окупантів на Херсонщині нервові зриви - СБУ
18:02
ЄС інвестує у будівництво гігантської ГЕС у Таджикистані: хоче знизити залежність від РФ
17:37
В Україні створили англомовний освітній курс про життя кримських татар
17:30
Парламентська асамблея ОБСЄ підтримала ідею позбавити повноважень делегацію Росії
17:21
Українські митці вимагають від президента підписати закони про захист книжкового ринку
17:20
Ринок нових авто у РФ продовжує падіння: продажі у червні обвалились на 80%
17:17
Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але не такі, як у НАТО – Шольц
17:15
В МЗС нагадали Лаврову, як він сам "злив" переговори із Францією і Німеччиною
17:10
Французька TotalEnergies виходить з проєкту розробки великого нафтового родовища у РФ
Усі новини...