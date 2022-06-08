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"Слуга народу" хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу

Денис КарловськийСереда, 8 червня 2022, 19:00
олексій ковальов. фото: facebook-сторінка політика

Фракція "Слуга народу" звернеться до керівництва Верховної Ради з проханням забрати депутатський мандат в Олексія Ковальова, який зізнався в колабораціонізмі, а прокурори вже порушили проти нього справу про держзраду.

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, пресслужба ДБР

Дослівно: "Останні заяви Ковальова, зроблені у соцмережах після "наради" в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації Кірієнком, переконливо свідчать про те, що наш колишній колега став колаборантом агресора. Він зрадив український народ, зрадив своїх виборців, зрадив Україні. 

Саме тому ми вирішили звернутися до Верховної Ради України із закликом позбавити Ковальова мандату народного депутата України у відповідності до чинного законодавства.

Зрадники й колаборанти не можуть представляти українців у Верховній Раді України. Вони мають понести повну відповідальність перед українським народом за співпрацю із ворогом і бути покараними з усією суворістю закону. 

Ми не будемо закликати нашого колишнього колегу скласти мандат. Якщо совість, честь і гідність вже втрачено остаточно - немає сенсу до них апелювати. Хай це станеться за законом, після вироку суду. 

Можемо йому лише порадити уважно вивчити статтю 111-прім Кримінального кодексу і спрогнозувати термін ув’язнення за колабораціонізм, який чекає на нього після звільнення тимчасово окупованої Херсонщини ЗСУ".

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Деталі: Фракція також просить Офіс Генерального прокурора й Службу безпеки пришвидшити строки розслідування та передбачити в обвинувальному акті конфіскацію майна Ковальова. Також "Слуга народу" проситиме органи судової влади оперативно розглянути справу Ковальова про державну зраду.

У пресслужбі Державного бюро розслідувань наполягають, що Офіс Генерального прокурора порушив кримінальне провадження проти Ковальова за статтею про колабораціонізм ще у квітні. Слідчі встановили, що нардеп реалізує харчову продукцію, вироблену через підконтрольні йому підприємства, на окупованій території Криму, а також купляє в росіян паливно-мастильні матеріали для своєї техніки.

Крім того, нардеп сприяє розміщенню російських військових у приміщенні санаторію в місті Гола Пристань на Херсонщині, яке перебуває в межах виборчого округу колаборанта.

Передісторія: 

  • 8 червня нардеп Ковальов на своїй facebook-сторінці зізнався в колабораціонізмі, зокрема розповів про своє спілкування з "куратором" окупованих територій України з Кремля Сергієм Кірієнком.
  • На початку квітня Ковальов на своїй facebook-сторінці написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі". 25 квітня керівництво парламенту заявляло, що не знають, де знаходиться Ковальов і чим він займається.
  • 28 квітня фракція "Слуга народу" повідомила, що призупинила його членство в партії й фракції, а також звернеться до правоохоронців. Нардеп спілкується з російськими військовими на Херсонщині. За його словами, загрози його життю і здоров'ю немає, що викликало побоювання серед української влади щодо його можливої роботи на країну-окупанта.
  • 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
  • Наприкінці 2021 року стало відомо, що депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив  "4 канал" у екснардепа Дмитра Добродомова.

Теми: Слуга народуколабораціядержзрадаХерсонська область
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