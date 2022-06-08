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"Слуга народу" хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу

Денис КарловськийСереда, 8 червня 2022, 19:00
Слуга народу хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу
олексій ковальов. фото: facebook-сторінка політика

Фракція "Слуга народу" звернеться до керівництва Верховної Ради з проханням забрати депутатський мандат в Олексія Ковальова, який зізнався в колабораціонізмі, а прокурори вже порушили проти нього справу про держзраду.

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, пресслужба ДБР

Дослівно: "Останні заяви Ковальова, зроблені у соцмережах після "наради" в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації Кірієнком, переконливо свідчать про те, що наш колишній колега став колаборантом агресора. Він зрадив український народ, зрадив своїх виборців, зрадив Україні. 

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Саме тому ми вирішили звернутися до Верховної Ради України із закликом позбавити Ковальова мандату народного депутата України у відповідності до чинного законодавства.

Зрадники й колаборанти не можуть представляти українців у Верховній Раді України. Вони мають понести повну відповідальність перед українським народом за співпрацю із ворогом і бути покараними з усією суворістю закону. 

Ми не будемо закликати нашого колишнього колегу скласти мандат. Якщо совість, честь і гідність вже втрачено остаточно - немає сенсу до них апелювати. Хай це станеться за законом, після вироку суду. 

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Можемо йому лише порадити уважно вивчити статтю 111-прім Кримінального кодексу і спрогнозувати термін ув’язнення за колабораціонізм, який чекає на нього після звільнення тимчасово окупованої Херсонщини ЗСУ".

Деталі: Фракція також просить Офіс Генерального прокурора й Службу безпеки пришвидшити строки розслідування та передбачити в обвинувальному акті конфіскацію майна Ковальова. Також "Слуга народу" проситиме органи судової влади оперативно розглянути справу Ковальова про державну зраду.

У пресслужбі Державного бюро розслідувань наполягають, що Офіс Генерального прокурора порушив кримінальне провадження проти Ковальова за статтею про колабораціонізм ще у квітні. Слідчі встановили, що нардеп реалізує харчову продукцію, вироблену через підконтрольні йому підприємства, на окупованій території Криму, а також купляє в росіян паливно-мастильні матеріали для своєї техніки.

Крім того, нардеп сприяє розміщенню російських військових у приміщенні санаторію в місті Гола Пристань на Херсонщині, яке перебуває в межах виборчого округу колаборанта.

Передісторія: 

  • 8 червня нардеп Ковальов на своїй facebook-сторінці зізнався в колабораціонізмі, зокрема розповів про своє спілкування з "куратором" окупованих територій України з Кремля Сергієм Кірієнком.
  • На початку квітня Ковальов на своїй facebook-сторінці написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі". 25 квітня керівництво парламенту заявляло, що не знають, де знаходиться Ковальов і чим він займається.
  • 28 квітня фракція "Слуга народу" повідомила, що призупинила його членство в партії й фракції, а також звернеться до правоохоронців. Нардеп спілкується з російськими військовими на Херсонщині. За його словами, загрози його життю і здоров'ю немає, що викликало побоювання серед української влади щодо його можливої роботи на країну-окупанта.
  • 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
  • Наприкінці 2021 року стало відомо, що депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив  "4 канал" у екснардепа Дмитра Добродомова.

Теми: Слуга народуКовальовдержзрадаХерсонська область
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