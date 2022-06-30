Нардеп та колаборант Ковальов з лікарні заявив, що пережив замах

Народний депутат і колаборант Олексій Ковальов, якого вигнали з "Слуги народу", заявив, що щодо нього нібито здійснили диверсію спецслужби України.

Джерело: Ковальов у коментарі кремлівському виданню "РИА Новости"

Пряма мова Ковальова: "Щодо мене, на мою думку, було здійснено диверсію спецслужбами України щодо громадянина України.

Я живий, здоровий. Планую приступити до своїх прямих функціональних зобов'язань з понеділка.

Мене не залякали, і я планую далі працювати, залишатися з людьми, працювати на своєму виборчому окрузі до закінчення моїх повноважень у 2023 році".

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