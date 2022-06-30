Нардеп та колаборант Ковальов з лікарні заявив, що пережив замах
Четвер, 30 червня 2022, 13:22
Народний депутат і колаборант Олексій Ковальов, якого вигнали з "Слуги народу", заявив, що щодо нього нібито здійснили диверсію спецслужби України.
Джерело: Ковальов у коментарі кремлівському виданню "РИА Новости"
Пряма мова Ковальова: "Щодо мене, на мою думку, було здійснено диверсію спецслужбами України щодо громадянина України.
Я живий, здоровий. Планую приступити до своїх прямих функціональних зобов'язань з понеділка.
Мене не залякали, і я планую далі працювати, залишатися з людьми, працювати на своєму виборчому окрузі до закінчення моїх повноважень у 2023 році".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 8 червня нардеп від "Слуги народу" Ковальов зізнався, що він співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині. Фракція "Слуга народу" звернулась до керівництва Верховної Ради з проханням негайно позбавити його мандату.
- На початку квітня Ковальов написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі". 25 квітня керівництво парламенту заявляло, що не знають, де знаходиться Ковальов і чим він займається.
- 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
- 22 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль Ковальова на Херсонщині був підірваний.