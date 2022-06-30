Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп та колаборант Ковальов з лікарні заявив, що пережив замах

Роман ПетренкоЧетвер, 30 червня 2022, 13:22
скріншот

Народний депутат і колаборант Олексій Ковальов, якого вигнали з "Слуги народу", заявив, що щодо нього нібито здійснили диверсію спецслужби України.

Джерело: Ковальов у коментарі кремлівському виданню "РИА Новости"

Пряма мова Ковальова: "Щодо мене, на мою думку, було здійснено диверсію спецслужбами України щодо громадянина України.

Я живий, здоровий. Планую приступити до своїх прямих функціональних зобов'язань з понеділка.

Мене не залякали, і я планую далі працювати, залишатися з людьми, працювати на своєму виборчому окрузі до закінчення моїх повноважень у 2023 році".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 червня нардеп від "Слуги народу" Ковальов зізнався, що він співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині. Фракція "Слуга народу" звернулась до керівництва Верховної Ради з проханням негайно позбавити його мандату.
  • На початку квітня Ковальов написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі". 25 квітня керівництво парламенту заявляло, що не знають, де знаходиться Ковальов і чим він займається.
  • 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
  • 22 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль Ковальова на Херсонщині був підірваний.

Теми: Херсонська областьколабораціядержзрадавійна
Головне сьогодні

ОП про "послання Путіну": якби Зеленський хотів звернутись, то зробив би це публічно

ЗСУ відбили штурми РФ на трьох напрямках, але на Лисичанському проблеми – зведення Генштабу

оновленоПрезидент Індонезії заявив, що передав послання Зеленського Путіну

Байден анонсував поставку Україні західних систем ППО і більше HIMARS

Україна розриває дипвідносини із Сирією – МЗС

відеоСклад боєприпасів росіян рознесли завдяки українській "Валькірії"

Усі новини...
Херсонська область
ЗСУ звільнили Потьомкіне на Херсонщині
ОК "Південь": ЗСУ відбили ворожу гелікоптерну атаку на Херсонщині
З полону окупантів звільнили голів двох громад Херсонщини
Останні новини
23:28
Зеленський анонсував новини щодо переговорів про членство в ЄС
23:21
Звільнення Зміїного значно змінює ситуацію в Чорному морі – Зеленський
23:04
Окупанти відклали запуск поїзда з Криму до Херсона й Мелітополя
23:03
Росіяни обстріляли Сумщину із мінометів і кулеметів
22:52
Власник опозиційного каналу Грузії заявив, що в посольстві США на нього напали лідери правлячої партії
22:38
Медведєв заявив, що санкції можуть стати приводом для війни
22:32
Як це – бути сестрою "ворога народу": історія сестри Левка Лук'яненка, яка пережила окупацію
22:17
У Данії незалежна комісія розкритикувала рішення уряду приспати мільйони норок через COVID-19
21:46
У Білорусі організаторку свята для українських дітей арештували на 7 днів
21:45
РФ пригрозила Болгарії розривом дипвідносин через вислання 70 дипломатів-шпигунів
Усі новини...