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Нардеп та колаборант Ковальов з лікарні заявив, що пережив замах

Роман ПетренкоЧетвер, 30 червня 2022, 13:22
Нардеп та колаборант Ковальов з лікарні заявив, що пережив замах
скріншот

Народний депутат і колаборант Олексій Ковальов, якого вигнали з "Слуги народу", заявив, що щодо нього нібито здійснили диверсію спецслужби України.

Джерело: Ковальов у коментарі кремлівському виданню "РИА Новости"

Пряма мова Ковальова: "Щодо мене, на мою думку, було здійснено диверсію спецслужбами України щодо громадянина України.

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Я живий, здоровий. Планую приступити до своїх прямих функціональних зобов'язань з понеділка.

Мене не залякали, і я планую далі працювати, залишатися з людьми, працювати на своєму виборчому окрузі до закінчення моїх повноважень у 2023 році".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 8 червня нардеп від "Слуги народу" Ковальов зізнався, що він співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині. Фракція "Слуга народу" звернулась до керівництва Верховної Ради з проханням негайно позбавити його мандату.
  • На початку квітня Ковальов написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі". 25 квітня керівництво парламенту заявляло, що не знають, де знаходиться Ковальов і чим він займається.
  • 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
  • 22 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль Ковальова на Херсонщині був підірваний.

Теми: Херсонська областьколабораціядержзрадаКовальов
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