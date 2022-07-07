У Сєвєродонецьку окупанти представили вже третього "мера" 

Ставлеником окупантів у захопленому Сєвєродонецьку Луганської області став Микола Моргунов, який був міським головою міста Брянка за часів Віктора Януковича.

Джерело: голова Луганської ОВА у ранковому зведенні з регіонів України

Дослівно: "У Сєвєродонецьку представили вже третього "народного мера" – цього разу ним став Микола Моргунов, колишній міський голова м. Брянка часів Януковича, а також "ЛНР".

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Деталі: Крім того, чоловіків на окупованих територіях Луганської області запрошують нібито на роботу – і вручають "повістки", відправляючи захищати "нову батьківщину".

Передісторія

Українські військові в ніч на 24 червня залишили частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька, бо отримали наказ відійти на нові укріплені позиції. До цього російські війська якийсь час контролювали частину міста, йшли важкі бої.

25 червня керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк розповів, що місто повністю під окупацією Росії і окупанти уже призначили свого "коменданта".

3 липня сили оборони України відійшли з Лисичанська, чому також передували важкі бої.