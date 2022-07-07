У Сєвєродонецьку окупанти представили вже третього "мера"
Четвер, 7 липня 2022, 09:30
Ставлеником окупантів у захопленому Сєвєродонецьку Луганської області став Микола Моргунов, який був міським головою міста Брянка за часів Віктора Януковича.
Джерело: голова Луганської ОВА у ранковому зведенні з регіонів України
Дослівно: "У Сєвєродонецьку представили вже третього "народного мера" – цього разу ним став Микола Моргунов, колишній міський голова м. Брянка часів Януковича, а також "ЛНР".
Деталі: Крім того, чоловіків на окупованих територіях Луганської області запрошують нібито на роботу – і вручають "повістки", відправляючи захищати "нову батьківщину".
Передісторія
- Українські військові в ніч на 24 червня залишили частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька, бо отримали наказ відійти на нові укріплені позиції. До цього російські війська якийсь час контролювали частину міста, йшли важкі бої.
- 25 червня керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк розповів, що місто повністю під окупацією Росії і окупанти уже призначили свого "коменданта".
- 3 липня сили оборони України відійшли з Лисичанська, чому також передували важкі бої.