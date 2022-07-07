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У Сєвєродонецьку окупанти представили вже третього "мера" 

Олена РощінаЧетвер, 7 липня 2022, 09:30
Микола Моргунов, фото з сайту myrotvorets.center

Ставлеником окупантів у захопленому Сєвєродонецьку Луганської області став Микола Моргунов, який був міським головою міста Брянка за часів Віктора Януковича. 

Джерело: голова Луганської ОВА у ранковому зведенні з регіонів України 

Дослівно: "У Сєвєродонецьку представили вже третього "народного мера" – цього разу ним став Микола Моргунов, колишній міський голова м. Брянка часів Януковича, а також "ЛНР". 

Деталі: Крім того, чоловіків на окупованих територіях Луганської області запрошують нібито на роботу – і вручають "повістки", відправляючи захищати "нову батьківщину".

Передісторія 

  • Українські військові в ніч на 24 червня залишили частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька, бо отримали наказ відійти на нові укріплені позиції. До цього російські війська якийсь час контролювали частину міста, йшли важкі бої.  
  • 25 червня керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк розповів, що місто повністю під окупацією Росії і окупанти уже призначили свого "коменданта".
  • 3 липня сили оборони України відійшли з Лисичанська, чому також передували важкі бої. 

Теми: Сєвєродонецькокупація
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