У Сєвєродонецьку окупанти представили вже третього "мера" 

Ставлеником окупантів у захопленому Сєвєродонецьку Луганської області став Микола Моргунов, який був міським головою міста Брянка за часів Віктора Януковича.

Джерело: голова Луганської ОВА у ранковому зведенні з регіонів України

Дослівно: "У Сєвєродонецьку представили вже третього "народного мера" – цього разу ним став Микола Моргунов, колишній міський голова м. Брянка часів Януковича, а також "ЛНР".

Деталі: Крім того, чоловіків на окупованих територіях Луганської області запрошують нібито на роботу – і вручають "повістки", відправляючи захищати "нову батьківщину".

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