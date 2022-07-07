Туреччина відпустила корабель із зерном з окупованого Бердянська, МЗС викликало посла

Турецька влада відпустила російський суховантаж Zhibek Zholy, який прибув з вантажем зерна з окупованого Бердянська.

Про це йдеться у заяві МЗС України, пише "Європейська правда".

"Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене", - йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що у зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до відомства запрошено посла Туреччини в Києві.

"Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому", - йдеться у заяві.

Наприкінці червня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара серйозно ставиться до повідомлень про незаконне вивезення Росією зерна з України і не дозволить його імпорт на свою територію.

Але, незважаючи на запевнення влади Туреччини, що країна не купує у Росії українське зерно з окупованих територій, журналісти-розслідувачі "Схем" наводять докази зворотнього.