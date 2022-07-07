Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина відпустила корабель із зерном з окупованого Бердянська, МЗС викликало посла

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 12:06

Турецька влада відпустила російський суховантаж Zhibek Zholy, який прибув з вантажем зерна з окупованого Бердянська.

Про це йдеться у заяві МЗС України, пише "Європейська правда".

"Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене", - йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що у зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до відомства запрошено посла Туреччини в Києві.

"Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому", - йдеться у заяві.

Наприкінці червня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара серйозно ставиться до повідомлень про незаконне вивезення Росією зерна з України і не дозволить його імпорт на свою територію.

Але, незважаючи на запевнення влади Туреччини, що країна не купує у Росії українське зерно з окупованих територій, журналісти-розслідувачі "Схем" наводять докази зворотнього.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ТуреччинаБердянськзерноРосія
Головне сьогодні

Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному

Канада готує виняток із санкцій для "Газпрому" всупереч пропозиціям Києва – джерела

фото, відеоПутін на 134-й день війни вирішив "залякати" Україну: "Ми всерйоз ще нічого не починали"

фотоСпецоперація "Зміїний": ССО розповіли ексклюзивні подробиці висадки на острів

ЗСУ жорстко придушили спробу наступу ворога на Слов'янському напрямку - зведення Генштабу

У Білорусі вже прямо погрожують напасти на Польщу в разі "провокацій Заходу"

Усі новини...
Туреччина
Поліція розігнала ЛГБТ-акцію в Анкарі: з 50 людей затримали не менше 30
Україна просить Туреччину перевірити ще три російські судна на наявність краденого зерна – ЗМІ
Туреччина депортувала понад 270 нелегальних мігрантів з Афганістану
Останні новини
03:29
Reuters: Україна звернеться до європейських союзників, якщо Канада розблокує турбіну для "Газпрому"
02:40
ЗМІ: Нового прем'єра Британії оберуть у вересні
02:00
Херсонщина: ЗСУ відбили ворожу гелікоптерну атаку, росіяни втекли
01:00
відеоЗеленський: Приречений повзати не забере навіть Зміїний у тих, кому випало літати
00:26
В ОП відреагували на заяву Путіна про “війну Заходу до останнього українця”
23:46
У Литві несподівано відбулися повітряні навчання, які налякали місцевих мешканців
23:38
Путін хоче прирівняти бойовиків ОРДЛО у статусі до військових РФ
23:18
Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному
22:58
Росіяни звинувачують у "хлопках" на окупованій Луганщині місцеве населення – Гайдай
22:55
Тиждень візового режиму з РФ: жоден з росіян не подав документи - МЗС
Усі новини...