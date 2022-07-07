Нардеп Ковальов помагав окупантам вивозити зерно і сіль – Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що нардеп Олексій Ковальов, якого підозрюють у державній зраді, допомагав вивозити в Росію зерно і сіль з тимчасово окупованої Херсонщини.

Джерело: Венедіктова у Facebook

Пряма мова генпрокурора: "Напередодні підписала підозру нардепу Ковальову. На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності. Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до РФ".

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Деталі: Венедіктова нагадала, що Ковальов "із захватом" писав у соцмережі про "плани повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель РФ і наполягав, що "Росія назавжди"".

Окупанти призначили нардепа на псевдопосаду "заступника голови уряду Херсонської області".

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