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Нардеп Ковальов помагав окупантам вивозити зерно і сіль – Венедіктова

Ірина БалачукЧетвер, 7 липня 2022, 14:52
Нардеп Ковальов помагав окупантам вивозити зерно і сіль – Венедіктова
Олексій Ковальов. Фото з Facebook

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що нардеп Олексій Ковальов, якого підозрюють у державній зраді, допомагав вивозити в Росію зерно і сіль з тимчасово окупованої Херсонщини.

Джерело: Венедіктова у Facebook

Пряма мова генпрокурора: "Напередодні підписала підозру нардепу Ковальову. На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності. Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до РФ".

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Деталі: Венедіктова нагадала, що Ковальов "із захватом" писав у соцмережі про "плани повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель РФ і наполягав, що "Росія назавжди"".

Окупанти призначили нардепа на псевдопосаду "заступника голови уряду Херсонської області".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 липня генеральний прокурор на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила про підозру в держзраді й пособництву агресору народному депутату Олексію Ковальову.
  • 22 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль Ковальова на Херсонщині був підірваний. 30 червня в інтерв'ю російським пропагандистам Ковальов заявив, що пережив замах.
  • 8 червня нардеп від "Слуги народу" Ковальов зізнався, що він співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині. Фракція "Слуга народу" звернулась до керівництва Верховної Ради з проханням негайно позбавити його мандату.
  • 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
  • На початку квітня Ковальов написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі". 

Теми: Херсонська областьдержзрадаокупація
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