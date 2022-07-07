Нардеп Ковальов помагав окупантам вивозити зерно і сіль – Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що нардеп Олексій Ковальов, якого підозрюють у державній зраді, допомагав вивозити в Росію зерно і сіль з тимчасово окупованої Херсонщини.
Джерело: Венедіктова у Facebook
Пряма мова генпрокурора: "Напередодні підписала підозру нардепу Ковальову. На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності. Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до РФ".
Деталі: Венедіктова нагадала, що Ковальов "із захватом" писав у соцмережі про "плани повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель РФ і наполягав, що "Росія назавжди"".
Окупанти призначили нардепа на псевдопосаду "заступника голови уряду Херсонської області".
Передісторія:
- 6 липня генеральний прокурор на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила про підозру в держзраді й пособництву агресору народному депутату Олексію Ковальову.
- 22 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль Ковальова на Херсонщині був підірваний. 30 червня в інтерв'ю російським пропагандистам Ковальов заявив, що пережив замах.
- 8 червня нардеп від "Слуги народу" Ковальов зізнався, що він співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині. Фракція "Слуга народу" звернулась до керівництва Верховної Ради з проханням негайно позбавити його мандату.
- 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
- На початку квітня Ковальов написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі".