Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада ввела санкції проти патріарха Кирила, речниці МЗС РФ і пропагандистки Скабєєвої

"Європейська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 16:35

Канада запровадила персональні санкції проти ще 29 осіб у зв’язку з агресивною війною Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда"

У повідомленні уряду зазначили, що до санкційного списку додали ще 29 осіб - представників російських джерел дезінформації та пропаганди, та 15 компаній, залучених до цієї діяльності. 

Зокрема, у списку - Владімір Гундяєв (Кирил), речниця МЗС РФ Марія Захарова, пропагандистка Ольга Скабєєва.

До переліку юридичних осіб, на яких накладають санкції, потрапили "Роскомнадзор", "Россия 1", "НТВ", "Россия 24", Vesti.Ru, RT, Sputnik, "Россотрудничество", інформагентства ТАСС і REGNUM, "Газпром медіа", "Национальная медиа группа", Всероссиийская государственная телевизио́нная и радиовещательная компания, "Смотрим". 

Загалом Канада у межах санкцій, запроваджених проти РФ за розв’язану війну, заборонила в’їзд тисячі громадян Російської Федерації, включно з президентом Владіміром Путіним.

В кінці червня Канада оголосила додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії та Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КанадасанкціїРосіяКирило
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ знищили майже 200 окупантів, ворожі склади і техніку

Удар по Сергіївці на Одещині: зросла кількість жертв

Верещук просить виїхати з окупованих Запорізької й Херсонської областей: Будуть бої

Байден невдовзі анонсує новий пакет допомоги для України з ще чотирма HIMARS - ЗМІ

Білоруські війська ведуть розвідку на двох напрямках – Генштаб

Розчарувався: вбивця експрем'єра Японії пояснив свої мотиви

Усі новини...
Канада
Reuters: Україна звернеться до європейських союзників, якщо Канада розблокує турбіну для "Газпрому"
Канада готує виняток із санкцій для "Газпрому" всупереч пропозиціям Києва – джерела
Канада передасть Україні 39 сучасних бронемашин
Останні новини
02:40
Південь: ЗСУ знищили майже 200 окупантів, ворожі склади і техніку
02:06
Ілон Маск передумав купувати Twitter – WP
01:35
Байден погодив новий пакет допомоги для України на $400 млн
01:10
Зеленський розповів, як привітав Залужного
00:45
"Ці звернення не про політику" – Зеленський про виступи перед парламентами ЄС
00:08
Удар по Сергіївці на Одещині: зросла кількість жертв
23:44
США виявили 18 російських "фільтраційних таборів" для українців
23:34
Міністр економіки: Наше головне завдання – зробити потрійний стрибок до економіки, що розвивається
23:29
У РФ провайдери підміняють трафік для реклами війни в Україні – росЗМІ
23:06
Українські музичні релізи червня: добірка
Усі новини...