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Канада ввела санкції проти патріарха Кирила, речниці МЗС РФ і пропагандистки Скабєєвої

"Європейська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 16:35

Канада запровадила персональні санкції проти ще 29 осіб у зв’язку з агресивною війною Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда"

У повідомленні уряду зазначили, що до санкційного списку додали ще 29 осіб - представників російських джерел дезінформації та пропаганди, та 15 компаній, залучених до цієї діяльності. 

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Зокрема, у списку - Владімір Гундяєв (Кирил), речниця МЗС РФ Марія Захарова, пропагандистка Ольга Скабєєва.

До переліку юридичних осіб, на яких накладають санкції, потрапили "Роскомнадзор", "Россия 1", "НТВ", "Россия 24", Vesti.Ru, RT, Sputnik, "Россотрудничество", інформагентства ТАСС і REGNUM, "Газпром медіа", "Национальная медиа группа", Всероссиийская государственная телевизио́нная и радиовещательная компания, "Смотрим". 

Загалом Канада у межах санкцій, запроваджених проти РФ за розв’язану війну, заборонила в’їзд тисячі громадян Російської Федерації, включно з президентом Владіміром Путіним.

В кінці червня Канада оголосила додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії та Білорусі.

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Теми: КанадасанкціїРосіяКирило
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