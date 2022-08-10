В Росії дали 3,6 років в’язниці колишньому "міністру ДНР"

Суд у Москві засудив колишнього так званого "міністра доходів і зборів ДНР" Олександра Тимофєєва на прізвисько "Ташкент" до 3,6 років колонії загального режиму.

Джерело: "Коммерсанъ"

Деталі: Тимофеєва визнано винним "у замаху на особливо велике шахрайство" - за $5 млн спільно з колишнім радником екс-прем'єра втікача Миколи Азарова Ігорем Сосновським він обіцяв вирішити питання щодо припиненням кримінального переслідування колишнього глави "Рейлтрансхолдингу" (РТХ) Сергія Шпака. Сосновський, який співпрацював зі слідством, отримав умовний термін.

При винесенні вироку суд врахував, що Тимофеєв "є ветераном бойових дій, має звання героя ДНР та поранення".

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