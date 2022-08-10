В Росії дали 3,6 років в’язниці колишньому "міністру ДНР"

Суд у Москві засудив колишнього так званого "міністра доходів і зборів ДНР" Олександра Тимофєєва на прізвисько "Ташкент" до 3,6 років колонії загального режиму.

Джерело: "Коммерсанъ"

Деталі: Тимофеєва визнано винним "у замаху на особливо велике шахрайство" - за $5 млн спільно з колишнім радником екс-прем'єра втікача Миколи Азарова Ігорем Сосновським він обіцяв вирішити питання щодо припиненням кримінального переслідування колишнього глави "Рейлтрансхолдингу" (РТХ) Сергія Шпака. Сосновський, який співпрацював зі слідством, отримав умовний термін.

Реклама:

При винесенні вироку суд врахував, що Тимофеєв "є ветераном бойових дій, має звання героя ДНР та поранення".

Що було раніше:

Олександр Тимофеєв на прізвисько "Ташкент" приєднався до бойовиків "ДНР" навесні 2014 року, з бойовиками "воював" за Донецький аеропорт.

23 вересня 2017 року на нього у Донецьку вчинили замах.

Була інформація, що Тимофеєв нібито хотів очолити ОРДО.