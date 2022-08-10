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В России дали 3,6 года тюрьмы бывшему "министру ДНР"

"Украинская правда"Среда, 10 августа 2022, 14:43
В России дали 3,6 года тюрьмы бывшему министру ДНР
Александр Тимофеев, скриншот

Суд в Москве приговорил бывшего так называемого "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева по прозвищу "Ташкент" к 3,6 годам колонии общего режима.

Источник: "Коммерсанъ"

Детали: Тимофеев признан виновным "в покушении на особо крупное мошенничество" - за $5 млн совместно с бывшим советником беглого экс-премьера Николая Азарова Игорем Сосновским он обещал решить вопрос о прекращении уголовного преследования бывшего главы "Рейлтрансхолдинга" (РТХ) Сергея Шпака. Сотрудничавший со следствием Сосновский получил условный срок.

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При вынесении приговора суд учел, что Тимофеев "является ветераном боевых действий, имеет звание героя ДНР и ранения".

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Темы: РосcияОРДЛО
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