В России дали 3,6 года тюрьмы бывшему "министру ДНР"

Суд в Москве приговорил бывшего так называемого "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева по прозвищу "Ташкент" к 3,6 годам колонии общего режима.

Источник: "Коммерсанъ"

Детали: Тимофеев признан виновным "в покушении на особо крупное мошенничество" - за $5 млн совместно с бывшим советником беглого экс-премьера Николая Азарова Игорем Сосновским он обещал решить вопрос о прекращении уголовного преследования бывшего главы "Рейлтрансхолдинга" (РТХ) Сергея Шпака. Сотрудничавший со следствием Сосновский получил условный срок.

При вынесении приговора суд учел, что Тимофеев "является ветераном боевых действий, имеет звание героя ДНР и ранения".

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