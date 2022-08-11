Спровокована аварія на ЗАЕС буде по суті застосуванням Росією ядерної зброї – Зеленський

Росія може спровокувати найбільшу в історії аварію на Запорізькій АЕС – і це по суті буде застосуванням ядерної зброї без ядерного удару.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час виступу по відеозв'язку на конференції країн-партнерів України на рівні міністрів оборони 11 серпня

Пряма мова Зеленського: "Певен, кожен із вас вже задумувався, як діяти, якщо Росія застосує так звану тактичну ядерну зброю. Подумайте ще про ось це – Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції, і за фактичними наслідками це може бути ще катастрофічніше, ніж Чорнобиль, а по суті – тим же, що й застосування Росією ядерної зброї, але без ядерного удару".

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Деталі: Президент підкреслив, що ніхто не зможе зупинити вітер, якщо він нестиме радіацію, але весь світ разом здатний "зупинити державу-терориста".

За словами Зеленського, що швидше вдасться зупинити Росію, то швидше Європа та світ зможуть знову відчути безпеку, а для цього треба посилювати проти РФ санкції і не дозволяти їх обходити. Зокрема, потрібні жорсткі санкції проти "Росатома" і всієї російської атомної галузі.

А також, за словами президента, потрібно ще більше підтримувати Україну зброєю та снарядами. І зброя Україні потрібна "такої потужності, такої далекобійності, щоб Росія була змушена нарешті задуматися про пошук мирного рішення".

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"Ми маємо захистити Європу від цієї загрози. Захистити всі разом. А ймовірно, не тільки Європу. Бо Запорізька атомна станція в Україні – найбільша на нашому континенті. Третя за розмірами у світі. Шість енергоблоків!", – підсумував Зеленський.

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