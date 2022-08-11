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Спровоцированная авария на ЗАЭС будет по сути применением Россией ядерного оружия – Зеленский

Ирина БалачукЧетверг, 11 августа 2022, 15:06
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Россия может спровоцировать крупнейшую в истории аварию на Запорожской АЭС – и это, по сути, будет применением ядерного оружия без ядерного удара.

Источник: президент Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на конференции стран-партнеров Украины на уровне министров обороны 11 августа

Прямая речь Зеленского: "Уверен, каждый из вас уже задумывался, как поступить, если Россия применит так называемое тактическое ядерное оружие. Подумайте еще об этом – Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции, и по фактическим последствиям это может быть еще более катастрофическим, чем Чернобыль, а по сути – тем же, что и применение Россией ядерного оружия, но без ядерного удара".

Детали: Президент подчеркнул, что никто не сможет остановить ветер, если он будет нести радиацию, но весь мир вместе способен "остановить страну-террориста".

По словам Зеленского, чем скорее удастся остановить Россию, тем быстрее Европа и мир смогут снова ощутить безопасность, а для этого нужно усиливать против РФ санкции и не разрешать их обходить. В частности, нужны жесткие санкции против Росатома и всей российской атомной отрасли.

А также, по словам президента, нужно еще больше поддерживать Украину оружием и снарядами. И оружие Украине нужно "такой мощи, такой дальнобойности, чтобы Россия была вынуждена наконец-то задуматься о поиске мирного решения".

"Мы должны защитить Европу от этой угрозы. Защитите все вместе. А возможно, не только Европу. Потому что Запорожская атомная станция в Украине – самая большая на нашем континенте. Третья по размерам в мире. Шесть энергоблоков!", – подытожил Зеленский.

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Темы: ЗеленскийЗАЭСРосcиявойна
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