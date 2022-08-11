Россияне 4 раза за день обстреляли ЗАЭС и окрестности – Энергоатом

Российские войска в четверг 4 раза обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Источник: "Энергоатом"

Дословно: "Сегодня, 11 августа 2022 года, рашисты в очередной раз подвергли обстрелам крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

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На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился.

Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС".

Детали: В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести пересменку. Ведь ради безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать работники предыдущей смены.

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В 17:50 в "Энергоатоме" заявили о третьем за день обстреле района расположения ЗАЭС.

"Очередным обстрелам была подвергнута пожарная часть, расположенная за территорией ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции… На этот раз пострадавших в результате обстрелов нет", - говорится в сообщении.

В 18:06 появилось сообщение о еще одном обстреле.

Дословно: "Захватчики снова попали на территорию атомной электростанции, попав совсем недалеко от первого энергоблока. Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление. Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков.

Больше деталей: В "Энергоатоме" сообщали, что по состоянию на 17:00 радиационный фон на Запорожской атомной электростанции составляет 11-12 мкР/час, что соответствует естественным нормам.

"Никакого пожара, в том числе на 2-м энергоблоке ЗАЭС, о котором пишут оккупантские паблики и российские СМИ, нет", - уверяли в компании.

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