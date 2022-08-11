Россияне 4 раза за день обстреляли ЗАЭС и окрестности – Энергоатом
Российские войска в четверг 4 раза обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.
Источник: "Энергоатом"
Дословно: "Сегодня, 11 августа 2022 года, рашисты в очередной раз подвергли обстрелам крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.
На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился.
Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС".
Детали: В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести пересменку. Ведь ради безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать работники предыдущей смены.
В 17:50 в "Энергоатоме" заявили о третьем за день обстреле района расположения ЗАЭС.
"Очередным обстрелам была подвергнута пожарная часть, расположенная за территорией ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции… На этот раз пострадавших в результате обстрелов нет", - говорится в сообщении.
В 18:06 появилось сообщение о еще одном обстреле.
Дословно: "Захватчики снова попали на территорию атомной электростанции, попав совсем недалеко от первого энергоблока. Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление. Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков.
Больше деталей: В "Энергоатоме" сообщали, что по состоянию на 17:00 радиационный фон на Запорожской атомной электростанции составляет 11-12 мкР/час, что соответствует естественным нормам.
"Никакого пожара, в том числе на 2-м энергоблоке ЗАЭС, о котором пишут оккупантские паблики и российские СМИ, нет", - уверяли в компании.
Предыстория:
- 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.
- Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
- 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар и попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.
- Главы МИД "Группы семи" (G7) обнародовали заявление по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, в которой требуют от России немедленно вернуть контроль над АЭС Украине.