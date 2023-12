Подоляк показав, як росіяни розміщують "Гради" поблизу житлових будинків і гатять по містах

Російські окупанти розміщують свої "Гради" у дворах житлових будинків українців і обстрілюють сусідні міста, використовуючи місцевих мешканців як заручників.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Будні війни. Російські військові розміщують у дворах житлових будинків "Гради" та обстрілюють сусідні міста, використовуючи мешканців як заручників. Підкажіть, Amnesty International вже випустила черговий клікбейтний алармістський звіт? Чи продовжуємо робити вигляд, що нічого не відбувається?"

Деталі: Подоляк також опублікував відео, на якому окупанти ведуть обстріл з житлового кварталу.

Daily war routine. RF military stations HRADs in courtyards of residential buildings and shells neighboring towns, using the residents as hostages. Has @amnesty already released another clickbait alarmist report? Or still continue to pretend that nothing is happening? pic.twitter.com/truF1T9gAN