Подоляк показав, як росіяни розміщують "Гради" поблизу житлових будинків і гатять по містах

Російські окупанти розміщують свої "Гради" у дворах житлових будинків українців і обстрілюють сусідні міста, використовуючи місцевих мешканців як заручників.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Будні війни. Російські військові розміщують у дворах житлових будинків "Гради" та обстрілюють сусідні міста, використовуючи мешканців як заручників. Підкажіть, Amnesty International вже випустила черговий клікбейтний алармістський звіт? Чи продовжуємо робити вигляд, що нічого не відбувається?"

Деталі: Подоляк також опублікував відео, на якому окупанти ведуть обстріл з житлового кварталу.

Daily war routine. RF military stations HRADs in courtyards of residential buildings and shells neighboring towns, using the residents as hostages. Has @amnesty already released another clickbait alarmist report? Or still continue to pretend that nothing is happening? pic.twitter.com/truF1T9gAN — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 11, 2022

Передісторія:

4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.

В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є нічим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.

Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Український офіс правозахисної організації Amnesty International повідомив, що не брав участь у підготовці та поширенні доповіді, а очільниця українського офісу Оксана Покальчук пішла з посади після скандального звіту організації.