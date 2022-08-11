Подоляк показал, как россияне размещают "Грады" вблизи жилых домов и бьют по городам

Российские оккупанты размещают свои "Грады" во дворах жилых домов украинцев и обстреливают соседние города, используя местных жителей в качестве заложников.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Будни войны. Российские военные размещают во дворах жилых домов "Грады" и обстреливают соседние города, используя жителей в качестве заложников. Подскажите, Amnesty International уже выпустила очередной кликбейтный алармистский отчет? Или продолжаем делать вид, что ничего не происходит?

Детали: Подоляк также опубликовал видео, на котором оккупанты ведут обстрел из жилого квартала.

Daily war routine. RF military stations HRADs in courtyards of residential buildings and shells neighboring towns, using the residents as hostages. Has @amnesty already released another clickbait alarmist report? Or still continue to pretend that nothing is happening? pic.twitter.com/truF1T9gAN — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 11, 2022

Предыстория:

4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов, уничтоживших пленных защитников Украины.

В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.

Президент Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и считает, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Украинский офис правозащитной организации Amnesty International не участвовал в подготовке и распространении доклада, а глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук ушла с должности после скандального отчета.