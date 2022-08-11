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Подоляк показал, как россияне размещают "Грады" вблизи жилых домов и бьют по городам

Ирина БалачукЧетверг, 11 августа 2022, 17:26
Подоляк показал, как россияне размещают Грады вблизи жилых домов и бьют по городам
Скриншот с видео Подоляка

Российские оккупанты размещают свои "Грады" во дворах жилых домов украинцев и обстреливают соседние города, используя местных жителей в качестве заложников.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Будни войны. Российские военные размещают во дворах жилых домов "Грады" и обстреливают соседние города, используя жителей в качестве заложников. Подскажите, Amnesty International уже выпустила очередной кликбейтный алармистский отчет? Или продолжаем делать вид, что ничего не происходит?

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Детали: Подоляк также опубликовал видео, на котором оккупанты ведут обстрел из жилого квартала.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов, уничтоживших пленных защитников Украины.
  • В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.
  • Президент Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и считает, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.
  • Украинский офис правозащитной организации Amnesty International не участвовал в подготовке и распространении доклада, а глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук ушла с должности после скандального отчета.

Темы: РосcиявойнаОфис президента
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