Подоляк показал, как россияне размещают "Грады" вблизи жилых домов и бьют по городам

Российские оккупанты размещают свои "Грады" во дворах жилых домов украинцев и обстреливают соседние города, используя местных жителей в качестве заложников.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Будни войны. Российские военные размещают во дворах жилых домов "Грады" и обстреливают соседние города, используя жителей в качестве заложников. Подскажите, Amnesty International уже выпустила очередной кликбейтный алармистский отчет? Или продолжаем делать вид, что ничего не происходит?

Детали: Подоляк также опубликовал видео, на котором оккупанты ведут обстрел из жилого квартала.

