Аварія на ЗАЕС може загрожувати навіть Азії - ВР
У Верховній Раді вважають, що необхідно розглянути питання про позбавлення НАЕК "Енергоатом" ліцензії на експлуатацію ЗАЕС у зв'язку з втратою контролю над станцією.
Джерело: заява на сайті парламенту
Дослівно: "Статтею 33 закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" визначено, що оператор, в даному випадку НАЕК "Енергоатом", забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за ядерну шкоду, у тому числі й фінансову.
Згідно статті 32 зазначеного закону ліцензіат несе всю повноту відповідальності за радіаційний і фізичний захист та безпеку ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами відповідно до наданої ліцензії.
Тому на найвищому рівні треба розглянути питання про позбавлення ліцензії у зв'язку з втратою контролю над ЗАЕС з усіма наслідками, що з цього випливають, і проінформувати про це МАГАТЕ та ООН".
Деталі: У Верховній Раді також заявили, що у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції небезпека може загрожувати не лише Україні, а також Європі й навіть Азії.
Дослівно: "Наслідки, які може спричинити аварія на ЗАЕС, становлять загрозу життю і можуть призвести до ядерної катастрофи. При цьому радіоактивно забруднені повітряні маси можуть становити небезпеку не тільки для України, а й для Європи та навіть Азії.
Радіоактивне забруднення може завдати непоправної шкоди довкіллю, живій природі, життєдіяльності і здоров’ю людей. Підвищені дози радіації призводять до зростання ракових захворювань у людей, патологій у новонароджених, генетичних мутацій".
Оновлено: Пізніше заява була видалена з сайту Верховної Ради.
Передісторія:
- 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
- Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
- 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар і влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.
- 11 серпня російські війська 4 рази обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.