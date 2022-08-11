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Аварія на ЗАЕС може загрожувати навіть Азії - ВР

Катерина ТищенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 20:58
ЗАЕС, фото Getty Images

У Верховній Раді вважають, що необхідно розглянути питання про позбавлення НАЕК "Енергоатом" ліцензії на експлуатацію ЗАЕС у зв'язку з втратою контролю над станцією.

Джерело: заява на сайті парламенту

Дослівно: "Статтею 33 закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" визначено, що оператор, в даному випадку НАЕК "Енергоатом", забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за ядерну шкоду, у тому числі й фінансову.

Згідно статті 32 зазначеного закону ліцензіат несе всю повноту відповідальності за радіаційний і фізичний захист та безпеку ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами відповідно до наданої ліцензії.

Тому на найвищому рівні треба розглянути питання про позбавлення ліцензії у зв'язку з втратою контролю над ЗАЕС з усіма наслідками, що з цього випливають, і проінформувати про це МАГАТЕ та ООН".

Деталі: У Верховній Раді також заявили, що у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції небезпека може загрожувати не лише Україні, а також Європі й навіть Азії.

Дослівно: "Наслідки, які може спричинити аварія на ЗАЕС, становлять загрозу життю і можуть призвести до ядерної катастрофи. При цьому радіоактивно забруднені повітряні маси можуть становити небезпеку не тільки для України, а й для Європи та навіть Азії.

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Радіоактивне забруднення може завдати непоправної шкоди довкіллю, живій природі, життєдіяльності і здоров’ю людей. Підвищені дози радіації призводять до зростання ракових захворювань у людей, патологій у новонароджених, генетичних мутацій".

Оновлено: Пізніше заява була видалена з сайту Верховної Ради.

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Теми: ЗАЕСВерховна Рада
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