Авария на ЗАЭС может угрожать даже Азии – ВР
В Верховной Раде считают, что необходимо рассмотреть вопрос о лишении НАЭК "Энергоатом" лицензии на эксплуатацию ЗАЭС в связи с потерей контроля над станцией.
Источник: заявление на сайте парламента
Дословно: "Статьей 33 закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" определено, что оператор, в данном случае НАЭК "Энергоатом", обеспечивает ядерную и радиационную безопасность и несет ответственность за ядерный ущерб, в том числе и финансовую.
Согласно статье 32 указанного закона лицензиат несет всю полноту ответственности за радиационную и физическую защиту и безопасность ядерной установки, объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами в соответствии с предоставленной лицензией.
Поэтому на самом высоком уровне следует рассмотреть вопрос о лишении лицензии в связи с потерей контроля над ЗАЭС со всеми вытекающими из этого последствиями и проинформировать об этом МАГАТЭ и ООН".
Детали: В Верховной Раде также заявили, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции опасность может угрожать не только Украине, а также Европе и даже Азии.
Дословно: "Последствия, которые может привести к аварии на ЗАЭС, представляют угрозу жизни и могут привести к ядерной катастрофе. При этом радиоактивно загрязненные воздушные массы могут представлять опасность не только для Украины, но и для Европы и даже Азии.
Радиоактивное загрязнение может нанести непоправимый вред окружающей среде, живой природе, жизнедеятельности и здоровью людей. Повышенные дозы радиации приводят к росту раковых заболеваний у людей, патологиям у новорожденных, генетических мутаций".
Обновлено: Позже заявление было удалено с сайта Верховной Рады.
Предыстория:
- 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.
- Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
- 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар и попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.
- 11 августа российские войска 4 раза обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.