Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Авария на ЗАЭС может угрожать даже Азии – ВР

Катерина ТищенкоЧетверг, 11 августа 2022, 20:58
Авария на ЗАЭС может угрожать даже Азии – ВР
ЗАЭС, фото Getty Images

В Верховной Раде считают, что необходимо рассмотреть вопрос о лишении НАЭК "Энергоатом" лицензии на эксплуатацию ЗАЭС в связи с потерей контроля над станцией.

Источник: заявление на сайте парламента

Дословно: "Статьей 33 закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" определено, что оператор, в данном случае НАЭК "Энергоатом", обеспечивает ядерную и радиационную безопасность и несет ответственность за ядерный ущерб, в том числе и финансовую.

Реклама:

Согласно статье 32 указанного закона лицензиат несет всю полноту ответственности за радиационную и физическую защиту и безопасность ядерной установки, объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами в соответствии с предоставленной лицензией.

Поэтому на самом высоком уровне следует рассмотреть вопрос о лишении лицензии в связи с потерей контроля над ЗАЭС со всеми вытекающими из этого последствиями и проинформировать об этом МАГАТЭ и ООН".

Детали: В Верховной Раде также заявили, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции опасность может угрожать не только Украине, а также Европе и даже Азии.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Последствия, которые может привести к аварии на ЗАЭС, представляют угрозу жизни и могут привести к ядерной катастрофе. При этом радиоактивно загрязненные воздушные массы могут представлять опасность не только для Украины, но и для Европы и даже Азии.

Радиоактивное загрязнение может нанести непоправимый вред окружающей среде, живой природе, жизнедеятельности и здоровью людей. Повышенные дозы радиации приводят к росту раковых заболеваний у людей, патологиям у новорожденных, генетических мутаций".

Обновлено: Позже заявление было удалено с сайта Верховной Рады.

Предыстория:

Темы: ЗАЭСВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
ЗАЭС
Украинские саперы обезвредили 5 российских мин на пути МАГАТЭ
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: