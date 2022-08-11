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Авария на ЗАЭС может угрожать даже Азии – ВР

Катерина ТищенкоЧетверг, 11 августа 2022, 20:58
ЗАЭС, фото Getty Images

В Верховной Раде считают, что необходимо рассмотреть вопрос о лишении НАЭК "Энергоатом" лицензии на эксплуатацию ЗАЭС в связи с потерей контроля над станцией.

Источник: заявление на сайте парламента

Дословно: "Статьей 33 закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" определено, что оператор, в данном случае НАЭК "Энергоатом", обеспечивает ядерную и радиационную безопасность и несет ответственность за ядерный ущерб, в том числе и финансовую.

Согласно статье 32 указанного закона лицензиат несет всю полноту ответственности за радиационную и физическую защиту и безопасность ядерной установки, объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами в соответствии с предоставленной лицензией.

Поэтому на самом высоком уровне следует рассмотреть вопрос о лишении лицензии в связи с потерей контроля над ЗАЭС со всеми вытекающими из этого последствиями и проинформировать об этом МАГАТЭ и ООН".

Детали: В Верховной Раде также заявили, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции опасность может угрожать не только Украине, а также Европе и даже Азии.

Дословно: "Последствия, которые может привести к аварии на ЗАЭС, представляют угрозу жизни и могут привести к ядерной катастрофе. При этом радиоактивно загрязненные воздушные массы могут представлять опасность не только для Украины, но и для Европы и даже Азии.

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Радиоактивное загрязнение может нанести непоправимый вред окружающей среде, живой природе, жизнедеятельности и здоровью людей. Повышенные дозы радиации приводят к росту раковых заболеваний у людей, патологиям у новорожденных, генетических мутаций".

Обновлено: Позже заявление было удалено с сайта Верховной Рады.

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Темы: ЗАЭСВерховная Рада
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