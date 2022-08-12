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РФ "вирішила піти ва-банк" – постпред України при ООН про ситуацію із ЗАЕС

Ольга Глущенко П'ятниця, 12 серпня 2022, 04:51
Кислиця, фото: facebook

Постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Росія має допустити на ЗАЕС місію під керівництвом МАГАТЕ, розмінувати об’єкти ЗАЕС і відвести військових та озброєння зі станції.

Джерело: Кислиця, цитує Укрінфром

Деталі: Кислиця сказав, що представник Росії при ООН має голосно заявити, що РФ негайно і беззастережно допускає місію під керівництвом МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Він також закликав Москву розмінувати об’єкти ЗАЕС і відвести військових та озброєнні зі станції.

Кислиця пояснив, що скликання Радбезу "терористичною Росією" для розгляду обстрілів Запорізької АЕС означає, що РФ "вирішила піти ва-банк", оскільки її намір звинуватити Україну в атаках, які інсценувала Москва, провалився.

Він нагадав, що в четвер обстріл ЗАЕС "поставив під пряму загрозу як об'єкти станції, так і персонал".

Кислиця також розповів про напад на ЗАЕС 6 серпня, коли близько 500 російських окупантів, присутніх на об'єкті в момент обстрілу, заздалегідь сховалися в укритті. Російська військова техніка, розгорнута на АЕС, також була захована в енергоблоках першого і другого реакторів.

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Внаслідок обстрілу, нагадав Кислиця, були пошкоджені три детектори радіаційного контролю на майданчику сухого сховища відпрацьованого палива, що унеможливлює раннє виявлення і своєчасне реагування в разі погіршення радіаційної обстановки або викиду радіації з контейнерів, де воно зберігається.

Нагадаємо: Штати на засіданні РБ ООН вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ.

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Теми: ЗАЕСвійнаООН
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