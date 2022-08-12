РФ "вирішила піти ва-банк" – постпред України при ООН про ситуацію із ЗАЕС
Постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Росія має допустити на ЗАЕС місію під керівництвом МАГАТЕ, розмінувати об’єкти ЗАЕС і відвести військових та озброєння зі станції.
Джерело: Кислиця, цитує Укрінфром
Деталі: Кислиця сказав, що представник Росії при ООН має голосно заявити, що РФ негайно і беззастережно допускає місію під керівництвом МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
Він також закликав Москву розмінувати об’єкти ЗАЕС і відвести військових та озброєнні зі станції.
Кислиця пояснив, що скликання Радбезу "терористичною Росією" для розгляду обстрілів Запорізької АЕС означає, що РФ "вирішила піти ва-банк", оскільки її намір звинуватити Україну в атаках, які інсценувала Москва, провалився.
Він нагадав, що в четвер обстріл ЗАЕС "поставив під пряму загрозу як об'єкти станції, так і персонал".
Кислиця також розповів про напад на ЗАЕС 6 серпня, коли близько 500 російських окупантів, присутніх на об'єкті в момент обстрілу, заздалегідь сховалися в укритті. Російська військова техніка, розгорнута на АЕС, також була захована в енергоблоках першого і другого реакторів.
Внаслідок обстрілу, нагадав Кислиця, були пошкоджені три детектори радіаційного контролю на майданчику сухого сховища відпрацьованого палива, що унеможливлює раннє виявлення і своєчасне реагування в разі погіршення радіаційної обстановки або викиду радіації з контейнерів, де воно зберігається.
Нагадаємо: Штати на засіданні РБ ООН вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ.
Передісторія:
- 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
- Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
- Глави МЗС "Групи семи" (G7) оприлюднили заяву з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції, у якій вимагають від Росії негайно повернути контроль над АЕС Україні.