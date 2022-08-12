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РФ "решила пойти ва-банк" – постпред Украины при ООН о ситуации с ЗАЭС

Ольга ГлущенкоПятница, 12 августа 2022, 04:51
РФ решила пойти ва-банк – постпред Украины при ООН о ситуации с ЗАЭС
Кислица, фото: facebook

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия должна допустить на ЗАЭС миссию под руководством МАГАТЭ, разминировать объекты ЗАЭС и увести военных и вооружение со станции.

Источник: Кислица, цитирует Укринфром

Детали: Кислица сказал, что представитель России при ООН должен громко заявить, что РФ немедленно и безоговорочно допускает миссию под руководством МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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Он также призвал Москву разминировать объекты ЗАЭС и увести военных и вооружения со станции.

Кислица объяснил, что созыв Совбеза "террористической Россией" для рассмотрения обстрелов Запорожской АЭС означает, что РФ "решила пойти ва-банк", поскольку ее намерение обвинить Украину в инсценировавшей Москва атаках провалилось.

Он напомнил, что в четверг обстрел ЗАЭС "поставил под прямую угрозу как объекты станции, так и персонал".

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Кислица также рассказал о нападении на ЗАЭС 6 августа, когда около 500 российских оккупантов, присутствовавших на объекте в момент обстрела, заранее скрылись в укрытии. Российская военная техника, развернутая на АЭС, также была спрятана в энергоблоках первого и второго реакторов.

В результате обстрела, напомнил Кислица, были повреждены три детектора радиационного контроля на площадке сухого хранилища отработанного топлива, что делает невозможным раннее обнаружение и своевременное реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или выброса радиации из контейнеров, где оно хранится.

Напомним: Штаты на заседании СБ ООН указали, что для безопасности ЗАЭС нужно оттуда вывести российские войска, создать там демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ.

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Темы: ЗАЭСвойнаООН
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