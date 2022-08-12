Россия выступила против демилитаризации Запорожской АЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.

Источник: Небензя, цитирует Интерфакс.ru

Прямая речь: "Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает.

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Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить".

Детали: По его словам, Россия защищает АЭС, в том числе от возможных терактов.

Напомним: Штаты на заседании СБ ООН указали, что для безопасности ЗАЭС нужно оттуда вывести российские войска, создать там демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ.

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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия должна допустить на ЗАЭС миссию под руководством МАГАТЭ, разминировать объекты ЗАЭС и увести военных и вооружения со станции.

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