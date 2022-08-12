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Россия выступила против демилитаризации Запорожской АЭС

Ольга ГлущенкоПятница, 12 августа 2022, 05:17
Россия выступила против демилитаризации Запорожской АЭС
фото: энергоатом

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.

Источник: Небензя, цитирует Интерфакс.ru

Прямая речь: "Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает.

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Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить".

Детали: По его словам, Россия защищает АЭС, в том числе от возможных терактов.

Напомним: Штаты на заседании СБ ООН указали, что для безопасности ЗАЭС нужно оттуда вывести российские войска, создать там демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ.

ВИДЕО ДНЯ

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия должна допустить на ЗАЭС миссию под руководством МАГАТЭ, разминировать объекты ЗАЭС и увести военных и вооружения со станции.

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Темы: РосcияЗАЭСвойнаООН
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