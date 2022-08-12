Россия выступила против демилитаризации Запорожской АЭС
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.
Источник: Небензя, цитирует Интерфакс.ru
Прямая речь: "Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает.
Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить".
Детали: По его словам, Россия защищает АЭС, в том числе от возможных терактов.
Напомним: Штаты на заседании СБ ООН указали, что для безопасности ЗАЭС нужно оттуда вывести российские войска, создать там демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия должна допустить на ЗАЭС миссию под руководством МАГАТЭ, разминировать объекты ЗАЭС и увести военных и вооружения со станции.
Предыстория:
- 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.
- Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
- Главы МИД "Группы семи" (G7) обнародовали заявление по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, в которой требуют от России немедленно вернуть контроль над АЭС Украине.