Министр обороны Алексей Резников предположил, что причиной взрывов в оккупированном Крыму могло стать неосторожное курение, причем в нескольких опасных местах одновременно.

Источник: интервью Резинкова на датском телевидении

Детали: Ведущий спросил министра, не стоит ли Украина за атакой на военный аэродром в Крыму. Резников ответил, что причина, скорее всего, состоит в том, что военные на аэродроме курили в запрещенном месте.

Прямая речь: "Я думаю, российские солдаты просто нарушили правила безопасности на этой базе. Видимо, они выбросили окурки сигарет одновременно в нескольких местах, и вот мы видим результат. Очень опасно курить в опасных местах".

Телеведущий улыбнулся и предположил, что в словах министра обороны есть определенный сарказм, но Резников невозмутимо продолжил свою версию.

Прямая речь: "Когда мы увидим спутниковые снимки, поймем истинные последствия такой халатности, Думаю, они потеряли несколько самолетов, снарядов, ракет и тому подобного".

Резников добавил, что Россия использовала этот аэродром в качестве главной базы для атак на Украину. Оттуда велись бомбардировки и обстрелы украинских территорий.

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