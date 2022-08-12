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Резников о взрывах в Крыму: Кто-то не там покурил, в нескольких местах одновременно

Евгений КизиловПятница, 12 августа 2022, 17:19
Резников о взрывах в Крыму: Кто-то не там покурил, в нескольких местах одновременно
Алексей Резников, фото Getty Images

Министр обороны Алексей Резников предположил, что причиной взрывов в оккупированном Крыму могло стать неосторожное курение, причем в нескольких опасных местах одновременно.

Источник: интервью Резинкова на датском телевидении

Детали: Ведущий спросил министра, не стоит ли Украина за атакой на военный аэродром в Крыму. Резников ответил, что причина, скорее всего, состоит в том, что военные на аэродроме курили в запрещенном месте.

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Прямая речь: "Я думаю, российские солдаты просто нарушили правила безопасности на этой базе. Видимо, они выбросили окурки сигарет одновременно в нескольких местах, и вот мы видим результат. Очень опасно курить в опасных местах".

Телеведущий улыбнулся и предположил, что в словах министра обороны есть определенный сарказм, но Резников невозмутимо продолжил свою версию.

Прямая речь: "Когда мы увидим спутниковые снимки, поймем истинные последствия такой халатности, Думаю, они потеряли несколько самолетов, снарядов, ракет и тому подобного".

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Резников добавил, что Россия использовала этот аэродром в качестве главной базы для атак на Украину. Оттуда велись бомбардировки и обстрелы украинских территорий.

Что предшествовало:

  • Утром 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.
  • Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 августа Россия потеряла на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму 9 военных самолетов. А сервис Planet Labs опубликовал спутниковые фото, которые это доказывают.

Темы: КрымвзрывРезниковавиа
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