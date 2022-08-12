Резников о взрывах в Крыму: Кто-то не там покурил, в нескольких местах одновременно
Министр обороны Алексей Резников предположил, что причиной взрывов в оккупированном Крыму могло стать неосторожное курение, причем в нескольких опасных местах одновременно.
Источник: интервью Резинкова на датском телевидении
Детали: Ведущий спросил министра, не стоит ли Украина за атакой на военный аэродром в Крыму. Резников ответил, что причина, скорее всего, состоит в том, что военные на аэродроме курили в запрещенном месте.
Прямая речь: "Я думаю, российские солдаты просто нарушили правила безопасности на этой базе. Видимо, они выбросили окурки сигарет одновременно в нескольких местах, и вот мы видим результат. Очень опасно курить в опасных местах".
Телеведущий улыбнулся и предположил, что в словах министра обороны есть определенный сарказм, но Резников невозмутимо продолжил свою версию.
Прямая речь: "Когда мы увидим спутниковые снимки, поймем истинные последствия такой халатности, Думаю, они потеряли несколько самолетов, снарядов, ракет и тому подобного".
Резников добавил, что Россия использовала этот аэродром в качестве главной базы для атак на Украину. Оттуда велись бомбардировки и обстрелы украинских территорий.
Что предшествовало:
- Утром 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.
- Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 августа Россия потеряла на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму 9 военных самолетов. А сервис Planet Labs опубликовал спутниковые фото, которые это доказывают.