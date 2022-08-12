Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников о взрывах в Крыму: Кто-то не там покурил, в нескольких местах одновременно

Евгений КизиловПятница, 12 августа 2022, 17:19
Алексей Резников, фото Getty Images

Министр обороны Алексей Резников предположил, что причиной взрывов в оккупированном Крыму могло стать неосторожное курение, причем в нескольких опасных местах одновременно.

Источник: интервью Резинкова на датском телевидении

Детали: Ведущий спросил министра, не стоит ли Украина за атакой на военный аэродром в Крыму. Резников ответил, что причина, скорее всего, состоит в том, что военные на аэродроме курили в запрещенном месте.

Прямая речь: "Я думаю, российские солдаты просто нарушили правила безопасности на этой базе. Видимо, они выбросили окурки сигарет одновременно в нескольких местах, и вот мы видим результат. Очень опасно курить в опасных местах".

Телеведущий улыбнулся и предположил, что в словах министра обороны есть определенный сарказм, но Резников невозмутимо продолжил свою версию.

Прямая речь: "Когда мы увидим спутниковые снимки, поймем истинные последствия такой халатности, Думаю, они потеряли несколько самолетов, снарядов, ракет и тому подобного".

Резников добавил, что Россия использовала этот аэродром в качестве главной базы для атак на Украину. Оттуда велись бомбардировки и обстрелы украинских территорий.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • Утром 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.
  • Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 августа Россия потеряла на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму 9 военных самолетов. А сервис Planet Labs опубликовал спутниковые фото, которые это доказывают.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: КрымвзрывРезниковавиа
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский призвал ЕС к визовым ограничениям для россиян: Европа – не супермаркет

США не давали Украине оружие для ударов по Крыму – Пентагон

Залужный просит разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву, – нардеп

ФБР нашла 11 пакетов секретных документов во время обысков у Трампа – WSJ

Amnesty International отреагировала на действия россиян на Запорожской АЭС

фотоСтрельба в Черногории: минимум 11 погибших, среди них дети

Все новости...
Крым
"А может еще по мосту в*бут": разведка обнародовала разговор оккупантов о взрывах в Крыму
Разведка Британии оценила потери военных самолетов РФ в Крыму
Взрывы в Крыму: Forbes подсчитал стоимость уничтоженных российских самолетов
Последние новости
03:17
Ни Украина, ни РФ не прибегнут к решительным действиям в этом году — глава военной разведки Британии
02:30
видеоSpaceX вывела на орбиту полсотни "Старлинков"
01:34
ВСУ вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке
00:38
Сутки на Сумщине: Было 200 прилетов от россиян, обошлось без пострадавших
23:43
Расследование ФБР может обернуться для Трампа заключением – Politico
23:31
Воздушные силы о взрывах в Крыму: Болезненный удар для России, но взлетная полоса работает
23:18
Зеленский призвал ЕС к визовым ограничениям для россиян: Европа – не супермаркет
23:00
В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки в рамках "зерновой инициативы"
22:50
Почти все завербованные "вагнеровцами" на войну заключенные двух колоний РФ погибли – росСМИ
22:49
США не давали Украине оружие для ударов по Крыму – Пентагон
Все новости...