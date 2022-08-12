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Почти все завербованные "вагнеровцами" на войну заключенные двух колоний РФ погибли – росСМИ

Катерина ТищенкоПятница, 12 августа 2022, 22:50
иллюстративное фото Pixabay

Почти все заключенные двух российских колоний, завербованные ЧВК "Вагнера" на войну в Украине, погибли.

Источник: российское издание "Важные истории"

Детали: По данным издания, речь может идти о 200 убитых.

Практически все завербованные в питерской ИК-6 "Обухово" погибли, рассказал "Важным историям" источник из числа родственников заключенных этой колонии.

Информацию о гибели завербованных обсуждают заключенные колонии. По их данным, в живых осталось двое, оба в больнице: один в коме, второй остался без ног.

Кроме того, источник "Руси сидящей" из ИК-7 "Панковка" (Великий Новгород) рассказал, что из их колонии также "почти все погибли".

Из предыдущих разговоров с родственниками сидельцев "Обуховки" "Важным историям" известно, что ЧВК "Вагнера" могла увезти оттуда порядка 200 человек. В "Панковке", по данным издания, речь шла о десятках человек.

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"Важные истории" напоминают, что впервые о вербовке заключенных на войну они рассказали в начале июля. С этого времени представители ФСИН опровергают любые факты визитов представителей "Вагнера" и вербовки заключенных.

Однако участие заключенных в войне недавно подтвердила российская пропаганда. По "России 1" показали фрагмент выпуска "Бесогон ТВ", в котором Никита Михалков рассказал о "героически" погибшем 14 июля заключенном ИК-7 "Яблоневка" (Санкт-Петербург) Константине Тулинове. По рассказам Михалкова, Тулинова помиловали посмертно, приравняли к участнику боевых действий и выплатили родственникам обещанные деньги.

Предыстория:

  • 4 июля "Важные истории" сообщили, что в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".
  • 20 июля издание сообщило, что ЧВК "Вагнера" ​​проводила набор на службу среди российских заключенных в полутора десятках колоний России.
  • 25 июля Центр журналистских расследований "MediaHub" обратил внимание на появление в соцсетях Кыргызстана объявлений ЧВК "Вагнер" о вербовке граждан на войну в Украину под видом набора работников в частные охранные предприятия в регионах России.
  • 7 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что российская армия использует заключенных или жителей ОРДЛО как "пушечное мясо" для выявления огневых позиций Вооруженных Сил Украины.

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Темы: Росcиявойна
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