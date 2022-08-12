Почти все завербованные "вагнеровцами" на войну заключенные двух колоний РФ погибли – росСМИ

Почти все заключенные двух российских колоний, завербованные ЧВК "Вагнера" на войну в Украине, погибли.

Источник: российское издание "Важные истории"

Детали: По данным издания, речь может идти о 200 убитых.

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Практически все завербованные в питерской ИК-6 "Обухово" погибли, рассказал "Важным историям" источник из числа родственников заключенных этой колонии.

Информацию о гибели завербованных обсуждают заключенные колонии. По их данным, в живых осталось двое, оба в больнице: один в коме, второй остался без ног.

Кроме того, источник "Руси сидящей" из ИК-7 "Панковка" (Великий Новгород) рассказал, что из их колонии также "почти все погибли".

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Из предыдущих разговоров с родственниками сидельцев "Обуховки" "Важным историям" известно, что ЧВК "Вагнера" могла увезти оттуда порядка 200 человек. В "Панковке", по данным издания, речь шла о десятках человек.

"Важные истории" напоминают, что впервые о вербовке заключенных на войну они рассказали в начале июля. С этого времени представители ФСИН опровергают любые факты визитов представителей "Вагнера" и вербовки заключенных.

Однако участие заключенных в войне недавно подтвердила российская пропаганда. По "России 1" показали фрагмент выпуска "Бесогон ТВ", в котором Никита Михалков рассказал о "героически" погибшем 14 июля заключенном ИК-7 "Яблоневка" (Санкт-Петербург) Константине Тулинове. По рассказам Михалкова, Тулинова помиловали посмертно, приравняли к участнику боевых действий и выплатили родственникам обещанные деньги.

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